Nghệ An: Ngập nước gây chập điện, hàng nghìn con gà bị chết

Ngày 23/9, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Nghi Ân (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương cũng như các tổ chức đoàn thể đang tập trung nhân lực để làm thịt gà, kêu gọi bà con giải cứu giúp hộ dân bị thiệt hại.

Vào sáng cùng ngày, do mưa lớn nên trại gà của anh Nguyễn Ngọc Huy (xóm Hoà Hợp, xã Nghi Ân) bị nước tràn vào. Trong lúc đang tập trung di dời đàn gà đến chỗ cao ráo thì chập điện. Do chuồng trại khép kín, chỉ 10 phút sau gà bị ngạt và chết hàng loạt.



Trại gà của anh Huy có quy mô 10.000 con, hiện đã có 9.000 con gà bị chết , trọng lượng mỗi con ước khoảng 2,2-2,5kg. Tổng thiệt hại khoảng 25 tấn gà, ước tính mất khoảng 1,5 tỷ đồng.

Trước đó, vào đêm 22/9, do mưa to nên trại gà của gia đình ông Nguyễn Văn Tâm (xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) hiện đang nuôi 1.500 con gà thịt cũng bị chết do ngập.

Mưa to như thác đổ từ tối ngày 22 đến sáng ngày 23/9 khiến nhiều tuyến đường tại TP Vinh và các huyện bị ngập sâu, nước chảy xiết gây nguy hiểm cho người dân và các phương tiện qua lại.

