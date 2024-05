Hà Nội: Cháy nhà trọ 3 tầng, 9 người mắc kẹt được giải cứu

Ngày 30/5, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 05h33 cùng ngày, Trung tâm chỉ huy Công an Thành phố nhận được tin báo xảy ra cháy nhà dân tại số 7, ngõ 73, tổ 1 Ba La, phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố đã điều động 4 xe chữa cháy và 1 xe chỉ huy chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Hà Đông, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Thành phố nhanh chóng tới hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Khu vực xảy ra cháy tại tầng 1 của ngôi nhà để ở kết hợp cho thuê trọ cao 3 tầng, diện tích khoảng 30m2, ngôi nhà có 09 người sinh sống, trong đó 2 người đã được người dân cứu ra ngoài từ đầu. Ngay sau khi đến đám cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã triển khai đội hình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, sử dụng thang leo và các phương tiện phá dỡ được lồng sắt tại 3 tầng của ngôi nhà, mở đường thoát nạn, cứu được 3 người và đưa ra ngoài an toàn.

Đồng thời, một số cán bộ, chiến sĩ tổ chức chữa cháy, ngăn chặn cháy lan sang các hộ dân xung quanh, tiếp cận các tầng phía dưới của ngôi nhà, phối hợp cùng người dân hướng dẫn 4 người thoát nạn ra ngoài an toàn qua lối thoát nạn khẩn cấp. Sau một thời gian nỗ lực tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đến 06h55’ cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, ngăn chặn đám cháy không để cháy lan sang các hộ dân xung quanh, cùng nhân dân cứu được toàn bộ 09 người trong nhà ra ngoài an toàn.

Theo xác minh ban đầu, diện tích cháy khoảng 20m2, đám cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang thống kê. Nguyên nhân vụ cháy nhà trọ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.