Vì một câu nói, bé trai chết tức tưởi dưới tay kẻ giả điên

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 6h15 ngày 5/12/2016, Phòng Cảnh sát hình sự nhận thông tin về vụ trọng án xảy ra tại thôn Hòa Tô, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Nạn nhân là cháu bé 9 tuổi, đã tử vong trên giường, với nhiều vết thương ở vùng đầu và mặt. Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Cẩm Giàng nhận định, đối tượng gây án là kẻ có mối thâm thù tột đỉnh với gia đình nạn nhân nên đã ra tay tàn độc với cháu bé 9 tuổi. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Từ nhận định trên, hướng điều tra được hai đơn vị nghiệp vụ tập trung vào mâu thuẫn của gia đình ông Đặng Văn Vững (55 tuổi), bà Lê Thị Hòa (58 tuổi), là ông bà nội của nạn nhân. Bố, mẹ đi làm ăn xa (mẹ đẻ sang nước ngoài lao động), từ nhiều năm nay, cháu Đặng Văn Khang sống cùng ông bà nội ở thôn Hòa Tô. Hằng ngày, từ 3 đến 5h sáng, ông Vững chở bà Hòa mua rau, củ, quả tại chợ Sặt sau đó, mang hàng sang bán tại chợ Hôm thuộc thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền. Trong thời gian ông Vững và bà Hòa đi chợ thì cháu Khang ở nhà một mình... (Nơi xảy ra vụ án, ảnh Công Lý) Như thường lệ, khoảng 3h ngày 5/12/2016, ông Vững chở bà Hòa sang chợ Sặt. Đến khoảng 4h30 phút, ông Vững chở bà Hòa về đến nhà. Bà Hòa mở cổng đi vào nhà sắp đồ cho cháu Khang đi học và lấy xe bò chở rau đi bán. Trước khi đi, bà Hòa còn nhìn thấy cháu Khang đang ngủ trên giường, chăn trùm kín đầu nên kéo chăn xuống dưới cằm cháu. Khi kéo chăn thì cháu Khang có đạp chân nhẹ 1 cái rồi ngủ tiếp. Khoảng 5h15, ông Vững về đến nhà, vào giường phía bên trái đắp chăn nằm, nhưng không ngủ. (Căn nhà nơi xảy ra vụ án, ảnh Người đưa tin) Đến 6h, ông Vững vẫn nằm trên giường gọi: "Khang ơi dậy đi học thôi, muộn rồi". Ông Vững gọi 2-3 câu không thấy cháu trả lời nên đi sang giường cháu và hoảng hồn phát hiện ra vụ việc. Ngay lập tức, ông Vững gọi điện cho ông Đặng Văn Quân là em ruột. Khi ông Quân vào nhà kiểm tra thì xác định cháu Khang bị chém nhiều nhát vào đầu, mặt dẫn đến tử vong... Vào thời điểm đó, nhiều nghi vấn tập trung vào các mâu thuẫn của bố đẻ cháu Khang, là anh Đặng Văn Vinh. Anh Vinh có máu mê cờ bạc, do vay nợ tiền nhiều lần không trả, đã bị các chủ nợ đe dọa đòi tiền. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Quá trình rà soát, các nghi vấn trên đã được loại trừ. Các điều tra viên tập trung vào mâu thuẫn của cháu Khang với Thăng, đối tượng có tiền sử mắc bệnh động kinh, được cấp phát thuốc và điều trị tại trạm y tế xã Cẩm Điền... Ngay khi bị cơ quan điều tra triệu tập, Thăng đã có thái độ chống đối. Lợi dụng bệnh tật, có khi Thăng lỳ lợm không nói một câu. Có lúc, hắn lại chửi bới, lăng mạ, thậm chí phóng uế ngay tại nơi đang làm việc... (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thăng bộc lộ rõ bản chất của kẻ một lưu manh, hắn dùng mọi mánh khóe để đối phó với cơ quan điều tra; tấm thẻ chữa bệnh động kinh được sử dụng như một bảo bối. Lợi dụng bệnh tật, trước đó, Thăng đã nhiều lần diễn màn "rạch mặt đòi tiền". Anh ta để các gói tiền vào những chiếc túi nhỏ, vứt ở gần cửa nhà. Khi người đi đường vô tình phát hiện, cúi xuống nhặt thì Thăng từ trong chỗ nấp, bất ngờ hô hoán rồi vu vạ cho họ trộm cắp tài sản, buộc nạn nhân phải đền tiền... (Ảnh minh họa, nguồn internet) Cao thủ hơn, Thăng còn cho các đối tượng có nghi vấn liên quan đến hoạt động cờ bạc, những kẻ nghiện ma túy vay tiền với lãi suất cao... nhưng chưa một trường hợp nào dám xù nợ Thăng. Vì chỉ cần chậm một vài ngày, anh ta sẽ vác dao sang đòi... Vào thời điểm này, Thăng được đưa vào bệnh viện chữa bệnh. Quá trình làm việc, Thăng đã bộc lộ rõ nhược điểm là một kẻ tham lam; đồng thời rất muốn được ra khỏi bệnh viện... Đánh trúng tâm lý đó, lực lượng trinh sát đã tác động, buộc Thăng khai ra vị trí cất con dao, là phương tiện gây án. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Cùng với kết quả điều trị của bệnh viện khẳng định, bệnh của Thăng chỉ ảnh hưởng một phần chứ không mất hoàn toàn nhận thức. Từ những căn cứ này, màn kịch của kẻ giả điên gây trọng án đã bị lật tẩy. Theo lời khai của Thăng, khoảng tháng 7/2016, Thăng đi qua Nhà văn hóa thôn Hoà Tô, cháu Khang cùng bạn trêu và gọi Thăng: "Thằng điên" rồi bỏ chạy nên Thăng rất bực tức cháu Khang. Đến cuối tháng 11/2016, Thăng đi xe đạp đến Nhà văn hóa thôn Hoà Tô thì lên cơn động kinh ngã lăn ra đường, cháu Khang và bạn đi tới, Khang nói với bạn: "Thăng nó bị điên", Thăng nghe được nên rất bực cháu Khang. Khoảng 5h ngày 5/12/2016, Thăng ngủ dậy và đi bộ ra đường liên thôn Hòa Tô hướng ra đường quốc lộ 5. Khi đến trước cổng nhà ông Đặng Văn Vững, Thăng nhìn qua cổng thấy điện trong sân bật sáng, cổng khóa, không thấy xe máy và xe bò của ông Vững ở trong sân nên nghĩ rằng vợ chồng ông Vững, bà Hòa đi chợ bán hàng, ở nhà chỉ có cháu Khang. Nhớ lại việc cháu Khang đã gây ra trước đó, Thăng nảy ra ý định đột nhập vào nhà chém chết cháu Khang để trả thù. Thăng trèo qua tường bao vào trong sân nhà ông Vững, rồi đi vào bếp lấy 1 con dao rựa đi vào nhà. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thấy cháu Khang đang nằm ngủ ở trên giường, Thăng đã vung dao chém mạnh liên tiếp vào vùng mặt, đầu cháu... Khi thấy cháu Khang nằm bất động, đối tượng cầm dao đi ra ngoài sân rồi trèo tường chỗ gần bể nước nhảy xuống. Sau khi tẩu thoát, Thăng mang theo phương tiện gây án đi về phía nhà mình. Khi đến khu vực nhà bà Đặng Thị Ngoạn, ở cùng thôn Hòa Tô, Thăng nghe thấy trong nhà có người đã dậy, sợ bị lộ, nên cầm con dao giấu dưới rãnh thoát nước trước cửa cổng nhà chị Sinh. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khi có thông tin về vụ án mạng, Thăng còn bình tĩnh đến hiện trường để xem, sau đó bí mật quan sát các hoạt động của cơ quan Công an để có biện pháp đối phó. Nhưng màn kịch giả điên của Thăng đã bị Công an tỉnh Hải Dương lật tẩy. Vào những ngày cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Đinh Dậu, chiến công, thành tích của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương đã góp phần trấn an người dân trên địa bàn. Với hành vi phạm tội của mình đối tượng đã phải trả giá đắt trước pháp luật. >>> Xem thêm video: Bất ngờ chân dung nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội.

