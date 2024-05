Đồng Nai: Điều tra vụ một người bị sát hại nghi do ghen tuông

Ngày 30/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp cùng Công an thành phố Biên Hòa điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại khu phố 3, phường An Bình, thành phố Biên Hòa khiến một người bị đâm tử vong.

Nạn nhân được xác định là Trịnh Minh Nh (SN 1995), thường trú tại Định An, Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Thông tin ban đầu, Lê Ngọc Tiến sống như vợ chồng với Trần Hoàng Trinh (SN 1997, thường trú tại khu phố 1, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) từ năm 2014, và có với nhau một đứa con trai 10 tuổi.

Trước đây, cả hai vợ chồng Tiến Trinh cùng thuê trọ ở tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa và mới chuyển sang thuê trọ tại khu phố 1, phường An Bình.

Cách đây 3 tuần, Tiến "nghi ngờ" vợ mình là chị Trần Hoàng Trinh có qua lại với Trịnh Minh Nhựt, thuê trọ tại 226/27 khu phố 3, phường An Bình nên Tiến có điện thoại cho Trịnh Minh Nh và đe dọa sẽ sát hại Nh.

Khoảng 16h30 chiều ngày 29/5, Tiến phát hiện Trinh và Nh cùng nhau về phòng trọ của Nh tại 226/27 khu phố 3, phường An Bình nên Tiến đi theo tới tận phòng. Tại đây, Tiến dùng con dao mang theo đâm nạn nhân tử vong.

Hiện trường vụ án mạng



Nhận tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Riêng Lê Ngọc Tiến sau khi gây án đã ra công an phường trình diện.