Hà Nội: CA xác minh ai bảo kê nhiều bãi xe trái phép tại Thanh Trì

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, nhiều tháng nay tại khu đất trống trong ngõ 300, sát đường vành đai 3 thuộc địa phận xã Tân Triều, huyện Thanh Trì diễn ra hoạt động tập kết, bốc xếp, vận chuyển hàng hóa. Các nhà tạm lợp mái tôn được dựng lên để nhiều nhà xe làm văn phòng, kho bãi tiếp nhận và vận chuyển hàng hóa.



Ngay trên cánh cửa tôn vào bãi, hàng chục tấm biển quảng cáo nhận ký gửi hàng hóa theo tuyến cố định được dán kín như: Nhà xe Hòa Bình (Hải Phòng), nhà xe Xuân Thắng (Sóc Sơn – Hiệp Hòa), nhà xe Thái Sơn (Hà Nội – Nho Quan), nhà xe Khánh An 35 (Hà Nội – Ninh Bình)... Phía bên trong là hàng chục chiếc xe tải nhộn nhịp bốc xếp hàng hóa. Đáng chú ý, những chiếc xe đi vào bãi để ký gửi, nhận hàng hóa buộc phải trả tiền cho một nam thanh niên đứng gác cổng.

Ngoài ra, theo quy định của bãi xe hàng hóa trái phép này, người đi bộ sẽ không được vào nhận hàng hóa.

Bãi đất trống trong ngõ 300 - vành đai 3 tại xã Tân Triều thành bãi bốc xếp hàng hóa thu tiền trái phép.

Một cán bộ phụ trách xây dựng UBND xã Tân Triều, huyện Thanh Trì thừa nhận bãi xe hàng hóa hoạt động trái phép và có hành vi nhận tiền khi người và phương tiện ra vào cổng bãi.

Theo cán bộ này, bãi xe trái phép trong ngõ 300 nằm trên diện tích đất ranh giới giữa xã Tân Triều, huyện Thanh Trì và phường Đại Kim, quận Hoàng Mai nên rất khó xử lý. “Trong tuần này chúng tôi sẽ phối hợp để xử lý dứt điểm bãi xe trái phép”, cán bộ phụ trách xây dựng UBND xã Tân Triều nói.

Nhiều bãi xe hàng hóa trái phép trên địa bàn huyện Thanh Trì.

PV Báo Tri thức và Cuộc sống cũng ghi nhận tại diện tích đất rộng chừng 3.500m2 tại số 16 đường Nghiêm Xuân Yêm, thuộc địa bàn xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội xuất hiện một bãi xe tập kết, bốc xếp hàng hóa nghi vấn hoạt động trái phép suốt ngày đêm.

Đáng chú ý, bãi xe hàng hóa này hoạt động ngay sau Trung tâm Giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của UBND huyện Thanh Trì (hiện chưa đi vào hoạt động) và sử dụng lối đi của Trung tâm này để ra, vào vận chuyển hàng hóa (sát vành đai 3) - đoạn đường có đông phương tiện qua lại gây mất an toàn giao thông.

Nằm la liệt trên bãi đất trống là các tấm biển ghi rõ các nhà xe như: Chung Hân (tuyến Hà Nội - Thái Nguyên), Hà Thì (tuyến Hà Nội - Thái Bình), Minh Quang (tuyến Hà Nội - Bắc Ninh - Bắc Giang), Nguyên Khanh (tuyến Hà Nội - Vĩnh Phúc Phú Thọ)... Các lái xe, nhân viên nhà xe tất bật nhận ký gửi hàng hóa.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Trình Quốc Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt thừa nhận có bãi xe hàng hóa tồn tại trên diện tích đất trống ngay sau Trung tâm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP thuộc địa bàn xã.

Theo ông Thắng, bãi xe hàng hóa trái phép này đã tồn tại trong năm 2022 và nhiều lần bị UBND xã, lực lượng công an "xua đuổi". Tuy nhiên, khi không thấy lực lượng chức năng thì các nhà xe lại đến hoạt động.

Thông tin về việc có hay không việc “bảo kê” các bãi xe trái phép trên địa bàn huyện, lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết: "Ai bảo kê mới là quan trọng, công an không có chuyện đó đâu. Công an huyện Thanh Trì sẽ vào cuộc xác minh, làm rõ việc có hay không chuyện các đối tượng xã hội "bảo kê" bãi xe không phép trên địa bàn".

Vị lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cũng thông tin: "Trước tiên, Công an huyện giao công an các xã Thanh Liệt, Tân Triều báo cáo về vụ việc". Tới đây, lực lượng công an tiếp tục phối hợp cùng thanh tra giao thông, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, chống tái vi phạm tại các địa điểm nêu trên, xử lý nghiêm các trường hợp trông giữ phương tiện không phép, tự ý lập bến bãi.

