Hà Nội: Bắt nữ quái lừa đảo tài sản của người nhà bệnh nhân

Ngày 26/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1972, trú tại phường Pom Hán, TP Lào Cai) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Thị Thu Hà tại cơ quan Công an.

Trước đó, Tổ công tác của Công an phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm) đã phối hợp lực lượng bảo vệ Bệnh viện Việt Đức phát hiện đối tượng Hà đang dẫn 2 người đi từ khu nhà D sang khu nhà C bệnh viện có dấu hiệu lừa đảo. Tổ công tác đã đưa đối tượng cùng những người liên quan về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Hà khai nhận bản thân không quen biết bác sĩ nào trong Bệnh viện nhưng vẫn tiếp cận người đến khám, chữa bệnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra xác định, đối tượng Hà nói với chị L và chị Đ (cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa) rằng quen biết với bác sĩ nên có thể liên hệ sắp xếp mổ sớm, có thuốc giảm đau khi mổ với chi phí 5 triệu đồng.

Chị L đồng ý và đưa Hà 1 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Hà định bỏ đi thì bị tổ công tác phát hiện. Theo hồ sơ, đối tượng đã có 10 tiền án, tiền sự trong đó 07 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản .