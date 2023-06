Khơi nguồn sáng tạo, góp phần đưa Quảng Ninh phát triển giàu mạnh

Công trình “Nghiên cứu công nghệ nghiền khô siêu mịn, nâng cao mức độ tự động hóa và hiệu quả sử dụng nhiệt trong sản xuất ngói cao cấp” của AHLĐ. Nguyễn Quang Mâu - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gốm Đất Việt và 10 cộng sự được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN năm 2021.

Từ các giải thưởng trong nước, các công trình đạt giải đã tham dự các Giải thưởng, Triễn lãm quốc tế về khoa học và công nghệ: Tỉnh Quảng Ninh có 01 công trình đạt giải công trình xuất sắc nhất của Hiệp hội Sáng kiến sáng chế Macao và Giải đặc biệt của Hiệp hội Sáng chế Đài Loan - Trung Quốc trao tặng tại Triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng tạo trẻ IEYI năm 2017; có 01 công trình được trao Huy chương vàng tham dự Giải thưởng quốc tế về Khoa học và Công nghệ (SIIF 2018) do Hiệp hội Thúc đẩy sáng kiến, sáng chế Hàn Quốc (KIPA) phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tổ chức; 01 công trình xuất sắc đạt huy chương Bạc Triển lãm quốc tế về Khoa học và Công nghệ 2019 tại Seoul, Hàn Quốc và Giải đặc biệt do Hiệp hội sáng chế Đài Loan tặng. Năm 2022, tham gia Triển lãm quốc tế về khoa học công nghệ (SIIF 2022) tại Hàn Quốc do Hiệp hội xúc tiến sáng chế Hàn Quốc (KIPA), Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), tỉnh Quảng Ninh có 02 công trình được tôn vinh.