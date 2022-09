Netizen choáng váng với vỏ bọc hào nhoáng của YouTuber lừa đảo Thái Lan

Natthamon Khongchak (29 tuổi) là nữ Youtuber nổi lên với nhan sắc, yêu âm nhạc và năng động trên mạng. Thế nhưng, mới đây cô nàng bị cảnh sát Thái Lan truy bắt vì bị cáo buộc lừa đảo 6.000 nhà đầu tư với số tiền lên đến 2 tỷ baht (hơn 55 triệu USD). Khongchak được cho lợi dụng sự nổi tiếng để mời gọi người theo dõi gửi tiền vào tài khoản của mình, hứa hẹn lợi nhuận cao. Theo một trang mạng xã hội, chủ kênh Youtube gần 1 triệu subscribe này này đã trốn sang Malaysia. Dành cho những ai chưa biết, Khongchak bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội Thái Lan từ năm 2014 nhờ đăng các clip nhảy và cover nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, chủ yếu là Kpop, theo South China Morning Post. Trên kênh YouTube Nutty's Diary có hơn 840.000 người theo dõi, cô từng đăng video nhảy cover các ca khúc như Money (Lisa), Black Mamba (Aespa), Boy with Luv (BTS) hay Growl (EXO). Theo News Unzip, Khongchak từng tham gia sự kiện âm nhạc Kcon Thailand 2019 và làm vũ công phụ họa trong một số bộ phim ngắn. Trước khi là YouTuber, Khongchak còn ra mắt ở Hàn Quốc với 2 single So What và I’m Gonna Catch Ya. Không rõ tại sao sự nghiệp ca hát kết thúc chóng vánh như vậy song nhờ nền tảng này, Khongchak trở về Thái Lan và thuận lợi bắt đầu làm YouTuber cũng như sở hữu trang Instagram 311.000 người theo dõi. Ngoài ra, Khongchak cũng xuất hiện trên một số chương trình truyền hình, nổi bật nhất là I Can See Your Voice Thailand 2016. Khongchak và mẹ từng chia sẻ trên một chương trình tivi ở Thái Lan rằng cô sinh ra trong một gia đình giàu có, kinh doanh karaoke và dịch vụ giải trí về đêm, có 14 chiếc xe hơi và 22 người giúp việc ở nhà. Tuy nhiên, gia đình chủ kênh Youtube xinh đẹp này bị cho là nhanh chóng phá sản, phải sang Malaysia sống một thời gian. Nhờ việc đăng hình ảnh về cuộc sống xa hoa với xe sang, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản, Khongchak lấy được lòng tin và sự ngưỡng mộ của nhiều người theo dõi. Sau đó, nữ YouTuber mời gọi họ gửi tiền đầu tư, hứa hẹn lợi nhuận như 25% đối với hợp đồng kỳ hạn 3 tháng, 30% cho 6 tháng và 35% cho 12 tháng. Cô cũng cam kết sẽ gửi tiền lãi hàng tháng. Tuy nhiên, từ tháng 4, một số người cho biết đã không nhận được các khoản thanh toán như cam kết. Cuối tháng 5, Khongchak cho biết đã mắc sai lầm trong giao dịch và mất hết tiền, song hứa sẽ hoàn trả cho các nhà đầu tư (khoảng 27 triệu USD vào thời điểm đó). Đến cuối tháng 6, cô lại cho hay đang dính líu tới 2 vụ kiện và sẽ không thể trả nợ cho các nhà đầu tư nếu phải ngồi tù. Đến nay, cảnh sát Thái Lan đã nhận được 102 đơn tố cáo của nạn nhân và con số tiếp tục tăng.

