Hàng loạt xe ô tô bị tạt sơn ở Hà Nội: Công an vào cuộc

Ngày 28/9, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã nhận được thông tin nhiều xe ô tô bị tạt sơn ở khu đô thị Trung Văn (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm). Công an quận Nam Từ Liêm cho biết thêm, hiện Công an phường đang xác minh theo thẩm quyền. Trước đó, sáng 27/9, nhiều người dân sống tại khu đô thị Trung Văn, phường Trung Văn để ô tô ở khu vực đường nội bộ tá hỏa phát hiện nhiều chiếc xe bị kẻ xấu tạt sơn đỏ lên xe. Sự việc khiến chủ phương tiện hết sức bức xúc vì họ đỗ xe ở đây từ lâu nhưng chưa xảy ra chuyện tương tự. Anh Q. trú tại khu đô thị Trung Văn thông tin tới báo chí, những chiếc xe để ở đường nội bộ tòa nhà Intracom 1 và CT3. Anh Q. chia sẻ: "Xe của tôi là một trong số những ô tô bị tạt sơn nặng nhất, hầu hết các bộ phận bên ngoài như kính, gương, nắp ca pô… bị dính sơn đỏ". Còn theo một người dân sống trong khu vực, đoạn đường mà các xe đỗ nằm trong khu đô thị và trước nay các phương tiện vẫn để qua đêm. Người dân tại các tòa chung cư quanh đó có thể gửi xe tại hầm hoặc sân thuộc quản lý của các tòa nhà. Ngoài ra, gần địa điểm xảy ra vụ tạt sơn còn có bãi rửa ghi dòng chữ "dọn nội thất ô tô", "trông xe ngày và đêm" được quây tôn kín và bên trong có nhiều xe ô tô để đây. >>>> Xem thêm video: Một gia đình kêu cứu vì liên tục bị tạt sơn, đánh đập bằng gậy gộc. Nguồn: ANTV.

Ngày 28/9, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã nhận được thông tin nhiều xe ô tô bị tạt sơn ở khu đô thị Trung Văn (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm). Công an quận Nam Từ Liêm cho biết thêm, hiện Công an phường đang xác minh theo thẩm quyền. Trước đó, sáng 27/9, nhiều người dân sống tại khu đô thị Trung Văn, phường Trung Văn để ô tô ở khu vực đường nội bộ tá hỏa phát hiện nhiều chiếc xe bị kẻ xấu tạt sơn đỏ lên xe. Sự việc khiến chủ phương tiện hết sức bức xúc vì họ đỗ xe ở đây từ lâu nhưng chưa xảy ra chuyện tương tự. Anh Q. trú tại khu đô thị Trung Văn thông tin tới báo chí, những chiếc xe để ở đường nội bộ tòa nhà Intracom 1 và CT3. Anh Q. chia sẻ: "Xe của tôi là một trong số những ô tô bị tạt sơn nặng nhất, hầu hết các bộ phận bên ngoài như kính, gương, nắp ca pô… bị dính sơn đỏ". Còn theo một người dân sống trong khu vực, đoạn đường mà các xe đỗ nằm trong khu đô thị và trước nay các phương tiện vẫn để qua đêm. Người dân tại các tòa chung cư quanh đó có thể gửi xe tại hầm hoặc sân thuộc quản lý của các tòa nhà. Ngoài ra, gần địa điểm xảy ra vụ tạt sơn còn có bãi rửa ghi dòng chữ "dọn nội thất ô tô", "trông xe ngày và đêm" được quây tôn kín và bên trong có nhiều xe ô tô để đây. >>>> Xem thêm video: Một gia đình kêu cứu vì liên tục bị tạt sơn, đánh đập bằng gậy gộc. Nguồn: ANTV.