Bắt tài xế say rượu tông người phụ nữ đi xe đạp tử vong

Ngày 4/5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công an TP Vĩnh Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Bình (SN 1994, trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương), để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại điều 260 Bộ luật Hình sự, khiến 1 người tử vong.

Đối tượng Nguyễn Đức Bình tại cơ quan Công an.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, tối 1/5, tại đường Lý Thái Tổ, thuộc phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, Nguyễn Đức Bình, điều khiển ô tô BKS: 88H- 028.42 trong tình trạng đã sử dụng chất có cồn, chạy hướng Định Trung đi Đồng Tâm. Khi đến cầu vượt Đồng Tâm khoảng 1km, xe ô tô của Bình gây tai nạn với bà Nguyễn Thị Xoa (SN 1958, trú tại xã Vân Hội, huyện Tam Dương), đi xe đạp cùng chiều.

Sau khi gây tai nạn, thấy bà Xoan nằm bất tỉnh, Bình đã đưa người này vào Bệnh viện Lạc Việt cấp cứu, rồi điều khiển ô tô đi về nhà ở xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương. Hậu quả vụ tai nạn làm bà Xoan chết sau khi đưa đến bệnh viện do chấn thương sọ não. Nhận được thông tin vụ tai nạn, Công an thành phố Vĩnh Yên nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức điều tra, truy xét lái xe ô tô gây tai nạn.

Đến ngày 2/5, Công an thành phố Vĩnh Yên đã làm rõ và triệu tập Nguyễn Đức Bình đến cơ quan Công an làm việc. Đồng thời xác định nồng độ cồn trong hơi thở của Nguyễn Đức Bình có kết quả: 0,140mg/1 khí thở. Tại cơ quan Công an Nguyễn Đức Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Hiện Công an TP Vĩnh Yên đang củng cố hồ sơ xử lý.