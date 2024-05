Bộ Công an thông tin việc bắt cựu Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/5, thông tin về vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đến nay, Bộ Công an đã khởi tố, tạm giam 8 bị can và bị can mới nhất là ông Dương Văn Thái, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang.



Ông Dương Văn Thái bị khởi tố ngày 1/5 về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Tài liệu điều tra cho thấy, trong giai đoạn từ tháng 12/2014 đến tháng 12/2023, Tập đoàn Thuận An đã trực tiếp hoặc liên danh tham gia trúng 38 gói thầu tại 16 tỉnh, thành phố, với tổng giá trị trên 23.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong hai năm 2022, 2023 phát triển rất "nóng", trúng nhiều gói thầu với tổng trị giá 18.000 tỷ đồng, trong đó có 1 gói thầu nguồn vốn thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau COVID-19 - đây là chương trình rất đặc biệt của Chính phủ.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, đến nay, các bị can Nguyễn Duy Hưng, Phạm Thái Hà, Dương Văn Thái và nhiều bị can khác khai báo với thái độ rất thành khẩn, khá chi tiết, làm rõ bản chất vụ án, và một số đã chủ động khắc phục hậu quả thiệt hại.

Qua vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an kêu gọi những ai mắc sai phạm trong vụ án kể trên hãy trung thực báo cáo với tổ chức hoặc tự thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Tại kỳ họp bất thường lần thứ 7 Quốc hội khóa XV ngày 2/5, ông Dương Văn Thái bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội. Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã ban hành nghị quyết tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội, đồng ý đề nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan, trước đó, ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Hôm 15/4, C03 đã bắt ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng giám đốc, về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ. Ông Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An bị khởi tố về tội Đưa hối lộ.

Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc và Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang) cùng bị khởi tố, bắt giam về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ. Ông Hoàng Thế Du, Trưởng phòng Ban QLDA tỉnh Bắc Giang bị khởi tố, bắt giam về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (Thuận An Group) tiền thân là Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, thành lập từ năm 2004 do ông Nguyễn Duy Hưng làm Chủ tịch. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh mua bán điện, năng lượng tái tạo, bất động sản. Những năm gần đây, Thuận An trúng hàng chục gói thầu xây lắp trên toàn quốc. Tại Bắc Giang, doanh nghiệp tham gia liên danh xây dựng cầu Đồng Việt với tổng mức gần 1.500 tỷ đồng.

Sau khi khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, C03 đã yêu cầu hàng loạt địa phương như Đăk Lăk, Phú Yên...cung cấp hồ sơ liên quan đến các gói thầu của Thuận An.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản.

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, liên quan vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 23 bị can, tăng 6 bị can so với kỳ họp tháng trước. Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

