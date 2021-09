Điểm tin sáng 28/7: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn ở Hà Nội

Hàng loạt ô tô bị tạt sơn tung tóe ở Hà Nội: Ngày 27/9, nhiều người dân tại khu đô thị Trung Văn (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã hốt hoảng khi phát hiện ra hơn 10 chiếc ô tô đỗ tại đường nội bộ nằm giữa tòa nhà Intracom1 và CT3 bị ai đó tạt sơn một cách "không thương tiếc". Theo các tài xế, họ đỗ xe ở đây đã vài năm nay, chưa từng xảy ra việc như thế này. Người đàn ông rơi từ lầu 4 xuống mái tôn nhà dân: Chiều 27/9, tại phường 3, quận 4, TP HCM người dân sống nghe tiếng động mạnh phát ra từ mái tôn nhà một hộ dân tại khu vực. Người dân kiểm tra phát hiện ông Nguyễn Văn Vinh (39 tuổi) rơi từ lầu 4 một căn nhà bên cạnh, nằm bất động trên mái tôn. Công an đã leo lên mái tôn và đưa nạn nhân xuống đi bệnh viện cấp cứu. Bé gái 4 tuổi tử vong do hóc hạt nhãn: Tối 27/9, bé L. (SN 2017) tại xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) vừa chơi điện thoại vừa ăn nhãn, có người cha ngồi gần đó. Khi bé L. cắn vỏ thì hạt nhãn không may rơi xuống cổ họng, chặn ngang đường thở. Người nhà của bé dùng tay để móc hạt nhãn ra khỏi cổ nhưng không được. Sau đó đưa đi viện thì đã tử vong. Triệu tập thanh niên xịt hơi cay vào mặt nữ sinh: Ngày 28/7, Công an phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) cho biết, đối tượng xịt hơi cay vào mặt cháu H.T.T.V (trú phường Vạn Hương) là Trần Văn Thạch (SN 1995, trú tại huyện Kiến Thụy). Thạch đã bị Công an triệu tập vì có hành vi xịt hơi cay vào mặt nữ sinh này. Tổng giám đốc "dỏm" lừa 400 người góp vốn, chiếm đoạt 50 tỷ đồng: Vũ Đức Hậu (SN 1991, trú huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) tự giới thiệu là Tổng giám đốc dự án RVG Ngân hàng số Vương quốc Anh cùng đồng phạm đã huy động vốn, hứa hẹn đầu tư vào dự án với lãi suất cao rồi chiếm đoạt số tiền 50 tỷ đồng của các nạn nhân. Ngày 28/9, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố nhóm đối tượng này. Triệt phá đường dây cho người nghèo vay với lãi suất nặng: Ngày 28/9, Công an Quảng Nam cho biết, vừa triệt phá đường dây cho vay nặng lãi, tạm giữ 6 đối tượng để điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Các đối tượng này đã cho vay với lãi suất lên đến 40%/tháng, đặc biệt, hầu hết người vay tiền thuộc diện khó khăn. Bắt quả tang thai phụ sử dụng ma túy: Ngày 28/9, Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đơn vị đang tạm giữ Đoàn Lê Lâm Sơn (29 tuổi, ngụ TP Bảo Lộc) và Võ Thị Kim Huệ (25 tuổi, quê Đồng Tháp) để làm rõ hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Khi làm việc, Công an xác định Huệ mang thai nên đang hoàn tất hồ sơ để gia đình bảo lãnh. Ngư dân bị sét đánh khi đang lao động trên biển: Ngày 28/9, UBND huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) cho biết, rạng sáng 27/9, anh N.V.C (SN 1981) đang lao động trên biển thì bất ngờ bị sét đánh tử vong. >>> Xem thêm video: Ấn Độ: Sét đánh khiến 83 người thiệt mạng trong một ngày. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

