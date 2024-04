Hà Nội: Bắt 2 thanh niên mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 12/4, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 10/4, Tổ công tác Y13/141 do Đại úy Nguyễn Gia Nam - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP làm tổ trưởng, được phân công làm nhiệm vụ tại tuyến đường 23B (Đông Anh - Hà Nội) đã kịp thời phát hiện, bắt giữ 2 thanh niên mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Hai thiếu niên thời điểm bị bắt giữ.

Cụ thể, 15h20 cùng ngày, Tổ công tác Y13/141 trong quá trình làm nhiệm vụ phát hiện 2 nam thiếu niên đi trên xe gắn máy không biển kiểm soát, người ngồi sau cầm theo 1 "vật dài" quấn trong một áo vải tối màu tham gia giao thông có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác đã bố trí lực lượng dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện "vật dài" được đối tượng ngồi sau xe quấn trong áo là 1 con dao dài 60cm, bản rộng 07cm. Danh tính các đối tượng được làm rõ gồm: V.X.L, sinh năm 2007 (lái xe) và L.M.D, sinh năm 2009 đều trú tại Đông Anh - Hà Nội. Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng khai đang trên đường sang xã khác tìm đối thủ giải quyết mâu thuẫn.

Hiện vụ 2 thanh niên mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn đã được bàn giao cho Công an xã Nam Hồng để tiếp tục xác minh, xử lý.