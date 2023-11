Truy nã đối tượng đi xe máy tốc độ cao, dùng hung khí để đánh nhau

Ngày 7/11, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ đã ra Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Hữu Cường (SN: 1991; HKTT: xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Nguyễn Hữu Cường.

Trước đó, rạng sáng ngày 7/7/2023, Cường cùng một số đối tượng khác đã có hành vi gây rối, đi xe máy tốc độ cao, cầm theo hung khí trên đường từ thôn Văn Mỹ đến thôn Văn Phú (xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ) để đánh nhau, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 28/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Chương Mỹ đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hữu Cường về tội Gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ai biết thông tin về đối tượng Nguyễn Hữu Cường thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Chương Mỹ (SĐT: 0327.600.822), cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội.