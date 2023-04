Hà Nội: Bán thuốc tăng cường sinh lý giả, cô gái bị khởi tố

Ngày 18/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Thị Vân (SN 1996, trú tại Định Công, quận Hoàng Mai) về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý nam giới.

Bùi Thị Vân và tang vật vụ án.

Trước đó, tổ công tác Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện nam thanh niên lái xe máy nhãn hiệu Wave Alpha chở một thùng carton, đang dừng đỗ tại khu vực trước cổng nghĩa trang Kiều Mai, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 100 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe XTra Man, người này không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Nam thanh niên khai là Phạm Bá Đ. (SN 1993, trú tại xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương, Thái Bình). Đ. nhận đơn vận chuyển hàng qua ứng dụng công nghệ của Bùi Thị Vân đi giao cho khách tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Căn cứ vào tài liệu, cơ quan điều tra triệu tập Bùi Thị Vân. Khám xét khẩn cấp nơi ở của người này tại Định Công Hạ (phường Định Công, Hoàng Mai), công an phát hiện 244 hộp Xtra Man, gồm 182 hộp dạng viên uống và 62 hộp dạng xịt.

Tại cơ quan điều tra, Vân khai nhận do nắm được nhu cầu của thị trường, đặc biệt là những người đàn ông yếu sinh lý ngại đến các cửa hàng thuốc để mua, Vân đã nảy sinh ý định tìm các nguồn hàng khác nhau qua các hội nhóm trên mạng xã hội. Vân liên hệ với người bán là một người sử dụng tài khoản Zalo (không biết tên tuổi, địa chỉ) để lấy các sản phẩm thuốc uống dạng viên và dạng xịt nhãn hiệu Xtra Man. Mặc dù biết đây là hàng giả, nhưng do nguồn lợi nhuận quá lớn nên Vân vẫn quyết tâm mua bán kiếm lời, nếu bán trót lọt sẽ thu lời khoảng 300 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục điều tra xác minh, truy xuất các địa điểm các đối tượng đã bán các loại thuốc trên và đang triệu tập các đối tượng, người liên quan trong đường dây buôn bán hàng giả để điều tra, xử lý.