Hà Nội: Bãi trông giữ xe hết giấy phép, Cty Hữu Đức Trí vẫn thu tiền

Công ty TNHH MTV Hữu Đức Trí (có địa chỉ tại phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm) tổ chức trông giữ phương tiện giao thông và thu phí trái phép trên đường Lương Thế Vinh gây bức xúc dư luận.



Ép chủ xe chi tiền

Nhiều tháng qua, người dân sinh sống tại chung cư Vinhomes Green Bay (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bức xúc vì lòng đường Lương Thế Vinh, trên địa bàn có một nhóm người tự xưng là nhân viên của Công ty TNHH MTV Hữu Đức Trí chiếm dụng làm điểm trông giữ xe, thu phí bất hợp pháp, gây mất trật tự an ninh và an toàn giao thông trên địa bàn.

Nhân viên của Công ty TNHH MTV Hữu Đức Trí thu tiền trông giữ xe trái pháp luật trên đường Lương Thế Vinh.

Ngày 7/9, PV Báo Tri thức và Cuộc sống đã tiếp cận điểm trông giữ xe này và phát hiện nhiều vi phạm của nhóm đối tượng cũng như Công ty TNHH MTV Hữu Đức Trí – “ông lớn” trong ngành trông giữ xe ở các lòng đường, vỉa hè trên địa bàn Thủ đô.

Theo đó, khi PV Báo Tri thức và Cuộc sống đưa xe ô tô vào sát lề đường Lương Thế Vinh – đoạn đối diện chung cư Vinhomes Green Bay, lập tức một thanh niên áo đen, điều khiển xe máy áp sát và yêu cầu trả tiền gửi xe. Khi PV thắc mắc đoạn đường không có biển “P” – trông giữ xe theo quy định thì nam thanh niên nói: “biển bị hỏng, đang làm lại và sắp cắm”.

Khi bị từ chối trả tiền, nam thanh niên yêu cầu PV di chuyển xe ra khỏi vị trí trí đỗ và có hành vi, lời nói thúc giục. “Đây là điểm trông giữ xe có phí của Công ty TNHH MTV Hữu Đức Trí, 60.000 đồng/2 giờ đồng hồ trông giữ”, nam thanh niên ra giá.

Khi PV yêu cầu lấy vé xe, thanh niên này gọi điện thoại cho một thanh niên khác đi xe máy cầm tệp vé tới. Theo thông tin ghi trên vé xe, chủ bãi trông xe là Công ty TNHH MTV Hữu Đức Trí (địa chỉ tại phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm), vé trông giữ ô tô giá 25.000 đồng/lượt cho xe đến 9 ghế ngồi, xe tải từ 2 tấn trở xuống và 30.000 đồng/lượt đối với xe từ 10 ghế ngồi, xe tải từ 2 tấn trở lên (thời gian trông dưới 60 phút). Tuy nhiên, vé trông giữ xe lại không ghi thời gian xe ra vào điểm gửi, không ngày tháng, không biển kiểm soát xe...

Tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 24/5/2021, Sở GTVT Hà Nội cấp phép tạm thời sử dụng lòng dường phố Lương Thế Vinh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho Công ty TNHH MTV Hữu Đức Trí tổ chức trông giữ phương tiện giao thông, thời hạn của giấy phép tạm này là 19/6/2021 và không tiếp tục gia hạn. Giấy phép tạm do Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Ngô Mạnh Tuấn ký, ban hành. Dù vậy, đến nay Công ty TNHH MTV Hữu Đức Trí vẫn ngang nhiên trông giữ xe trái phép, thu tiền trái pháp luật gây bức xúc cho người dân.

Xử phạt nhiều lần vẫn không... sợ?

Trong giấy phép tạm thời sử dụng đường Lương Thế Vinh để trông giữ phương tiện giao thông đã hết hạn (19/6/2021) mà Sở GTVT Hà Nội cấp cho Công ty TNHH MTV Hữu Đức Trí nêu rõ đơn vị này “Phải sử dụng đúng vị trị, kích thước theo nội dung đã ghi trong giấy phép và sơ đồ kèm theo. Phải cách ngõ đi chung, cổng cửa cửa cơ quan, lối lên xuống, điểm dừng xe buýt, trụ cứu hỏa..., cách đầu nút giao thông, sơn kẻ ranh giới rõ ràng và nộp phí sử dụng theo quy định của UBND thành phố Hà Nội. Chịu trách nhiệm về tọa độ các điểm đỗ xe, số lượng ô đỗ đảm bảo phù hợp với dữ liệu quản lý của hệ thống iParking.

Phải đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và quy tắc vệ sinh thành phố. Điểm đỗ xe tạm thời phải đảm bảo quy định về phòng chống cháy nổi và tuân thủ các quy định khác của pháp luật. Có bảng nội quy trông giữ phương tiên, thực hiện niêm yết giá và thu giá dich vụ trông giữ phương tiện tại khu vực theo đúng quy định. Công khai số điện thoại đường dây nóng của đơn vị tại điểm trông giữ xe.

Giấy phép phải để tại nơi điểm trông giữ xe, trước khi sử dụng phải xuất trình UBND phường sở tại. Không cho mượn, chuyển nhượng giấy phép dưới mọi hình thức và phải xuất trình ngay khi cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra”.

Công ty TNHH MTV Hữu Đức Trí "cố đấm ăn xôi" tại điểm trông giữ xe hết phép trên đường Lương Thế Vinh.

Tuy nhiên, những nội dung yêu cầu trên của cơ quan chức năng đều không được Công ty TNHH MTV Hữu Đức Trí thực hiện, kể cả trong thời điểm giấy phép tạm còn hiệu lực và khi đã hết hạn. Thậm chí, hậu quả để lại của điểm trông giữ xe hết phép này là việc Công ty TNHH MTV Hữu Đức Trí “cố đấm ăn xôi”, “qua mặt” Sở GTVT Hà Nội để ngang nhiên tổ chức thu phí trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Một lãnh đạo Công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm xác nhận, điểm trông giữ phượng tiện giao thông trên đường Lương Thế Vinh, đoạn trước chung cư Vinhomes Green Bay của Công ty TNHH MTV Hữu Đức Trí đã hết giấy phép từ tháng 6/2021 nhưng vẫn cố tình tổ chức trông giữ xe. Thời gian qua, công an phường đã phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm, Thanh tra giao thông tổ chức kiểm tra và ít nhất 3 lần lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về lỗi lấn chiếm lòng đường làm điểm trông giữ xe trái phép của các cá nhân, đơn vị liên quan.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.