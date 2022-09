Điểm mặt các tú ông “hốt bạc” trên thân xác gái bán dâm

"Tú ông" môi giới cho người đẹp showbiz bán dâm 15.000 USD/lượt: Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an vừa đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Hoàng Long (31 tuổi, quê tại Hải Phòng; cư trú tại TP HCM) để làm rõ hành vi “môi giới mại dâm”. Trước đó, C02 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan kiểm tra và bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại một khách sạn cao cấp ở quận 1 (TP HCM). Qua điều tra, C02 xác định 2 cô gái bán dâm kể trên là 2 người đẹp khá nổi tiếng trong giới showbiz Việt Nam, từng đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi hoa hậu. Sau khi thỏa thuận tiền mua dâm là 15.000 USD (khoảng 360 triệu đồng) mỗi người, Long điều 2 người đẹp đến khách sạn cao cấp ở quận 1 để mây mưa với khách, thì bị cảnh sát bắt quả tang. Long khai nhận sau khi bán dâm trót lọt sẽ thanh toán cho 2 người đẹp thù lao 60 triệu đồng/người, số tiền còn lại Long sẽ chiếm hưởng. Ngoài ra, Long còn khai nhận đã môi giới mua bán dâm cho một số người đẹp khác trong giới showbiz ở Việt Nam và cả nước ngoài. "Tú ông" cầm đầu ổ mại dâm "di động" với gần 20 gái bán dâm: Ngày 18/8, Công an tỉnh Lào Cai đã tạm giữ Đặng Văn Quang (SN 1986, ở phường Cốc Lếu, TP Lào Cai) cùng 3 đối tượng gồm Đỗ Văn Thưởng (SN 1985, ở Nghĩa Hưng, Nam Định); Lò Văn Thuận (SN 2000, ở huyện Tuần Giáo, Điện Biên) và Đỗ Văn Tám (SN 1994, ở TP Lào Cai) để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến hoạt động môi giới mại dâm. Tại cơ quan Công an, Đỗ Văn Tám (quản lý nhà nghỉ Thành An) khai nhận đã gọi cho Đặng Văn Quang để điều gái đến cho khách mua dâm. Từ lời khai của Tám, mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định, Đặng Văn Quang là đối tượng cầm đầu ổ nhóm mại dâm với khoảng gần 20 gái mại dâm, hoạt động liên tục hàng ngày và thường xuyên di chuyển địa điểm để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Hai "tú ông" môi giới mại dâm qua mạng, giá 7 triệu/lượt: Đào Quang Hiện (21 tuổi) và Đào Ngọc Thành (18 tuổi, cùng trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội) lập hai nhóm trên mạng xã hội để môi giới mại dâm. Cụ thể, cuối tháng 2/2022, Hiện lập nhóm "Top One SG HN Phố" để tìm khách mua dâm, và nhóm “Hội Bon Chen” để môi giới khách cho gái bán dâm. Trong đường dây môi giới bán dâm này, hai nghi phạm thường đưa ra mức giá từ 3,5-7 triệu đồng/lượt mua dâm. Tùy vào từng giao dịch, Thành và Hiện sẽ thu 1-3 triệu đồng phí môi giới của gái bán dâm. Tiền mua dâm sẽ được khách chuyển cho Hiện, sau đó nghi phạm trả cho gái bán dâm. Ngày 30/5, 2 đối tượng này bị Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội tạm giữ để điều tra. (Ảnh minh họa) "Tú ông" điều hành trang web daigiavakieunu chuyên môi giới mại dâm: Đặng Văn Nhân (SN 1989, trú huyện Kiến Xương, Thái Bình) quản trị, điều hành trang web daigiavakieunu… đăng tải hình ảnh gái bán dâm là các cô gái xinh đẹp người Việt Nam và cả các thiếu nữ người nước ngoài như Philippines, Brazil… kèm các thông tin của gái bán dâm để khách lựa chọn. Khách có nhu cầu mua dâm sẽ liên hệ với số điện thoại được Nhân ghim nổi bật trên trang web. Số điện thoại này còn được đối tượng dùng để lập tài khoản zalo và telegram "Hà Nội chuyên cung cấp gái PGA và Gà Tây". "Tú ông" này thỏa thuận giá mua dâm dao động từ 2,5-10 triệu đồng/lượt; qua đêm là 4 - 20 triệu đồng/đêm. Khách có nhu cầu đi "sex tour" trong 3 - 5 ngày phải trả trung bình 15 triệu đồng/gái bán dâm/ngày. Đặng Văn Nhân yêu cầu khách mua dâm chuyển khoản trước số tiền mua dâm qua tài khoản ngân hàng hoặc thanh toán trực tiếp cho gái bán dâm. Sau mỗi lần mua bán dâm thành công, Nhân cắt lại 30% tiền công môi giới, tương đương khoảng 500.000 đồng đến 6 triệu đồng. Cuối tháng 2/2022, Đặng Văn Nhân bị Công an TP Hà Nội bắt giữ. "Tú ông" môi giới bán dâm qua nhóm 'Checker Việt': Ngày 21/12/2021, Công an quận Long Biên, Hà Nội đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Hải Đăng (SN 1992, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Môi giới mại dâm". Trước đó, tổ công tác Công an quận Long Biên kiểm tra hành chính khách sạn trên địa bàn phường Ngọc Lâm, phát hiện tại 2 phòng có 4 người đang mua bán dâm. Tại cơ quan Công an, P. - một cô gái bán dâm cho biết đã đăng bài trong nhóm “Checker Việt” để tìm khách. Sau đó, 2 người đàn ông đã liên hệ với P. mua dâm với giá 1 triệu đồng/ lượt. Lúc này, Đăng đã đưa P. cùng một cô gái khác đến khách sạn và thu 2,5 triệu đồng. Khi các cặp đôi đang “vui vẻ” thì bị tổ công tác bắt quả tang. Đăng khai nhận đã lên mạng xã hội và tìm kiếm khách mua dâm rồi giới thiệu cho các cô gái và thu phí mỗi người 300 nghìn đồng. Lập trang "Gái gọi Đồng Văn" để môi giới mại dâm: Bùi Huy Lực (SN 2002, trú Lạc Thủy, Hòa Bình) khai nhận vào khoảng tháng 6/2021, có lập trang "Gái gọi Đồng Văn" đăng tin quảng cáo tìm khách mua dâm và điều hành gái. Khi có khách liên hệ, Lực chào giá 300 nghìn đồng/lượt và 700 nghìn đồng/lần qua đêm. Ngày 30/8/2021, Lực bị Công an thị xã Duy Tiên, Hà Nam bắt giữ. "Tú ông" thuê nhà, nuôi nhân viên phục vụ khách làng chơi: Lục Thanh Tiến (SN 1991, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội) trực tiếp tìm người có nhu cầu mua dâm, trao đổi thỏa thuận giá cả. Khi người mua dâm đồng ý thì Tiến sẽ chở "nhân viên" đến địa điểm đã thỏa thuận để bán dâm cho khách. Giá của mỗi lần bán dâm từ 450.000 đồng đến 3,5 triệu đồng và Tiến cắt lại 30%. Ngày 28/8/2021, Tiến bị Công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm bắt giữ. Môi giới mại dâm qua Facebook: Lê Văn Sơn (23 tuổi, trú huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) dùng Facebook để môi giới mại dâm cho hai khách với giá lần lượt là 3 triệu đồng và 6 triệu đồng/lượt. Khi các cặp đôi đang mua bán dâm trong nhà nghỉ thì bị Công an kiểm tra, bắt giữ. Ngày 11/6/2021, Sơn bị Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội khởi tố. "Tú ông" môi giới mại dâm với giá 4,5 triệu đồng/lần: Hà là trưởng nhóm Zalo có tên “Vip PG*sgbb…” để mua dâm. Khách mua dâm thỏa thuận với trưởng nhóm Zalo nói trên giá mua dâm là 4,5 triệu đồng/ 1 lần. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 18/5/2021, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã tạm giữ hình sự Cù Ngọc Hà để điều tra. >>> Xem thêm video: Bắt nhóm môi giới mại dâm cho khách nước ngoài. Nguồn: ĐTHĐT.

