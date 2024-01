Tạm giữ 2 “nữ quái” lừa bán đông trùng hạ thảo chiếm đoạt 30 tỷ

Ngày 16/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Đống Đa đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Dương Kiều Vy (SN: 1993; HKTT: xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) và Lý Kim Yến (SN: 1994, HKTT: phường Trưng Trắc, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai đối tượng Lý Kim Yến và Nguyễn Dương Kiều Vy.

Theo điều tra, khoảng tháng 8/2023, chị Nguyễn T.A.T (SN: 1995; trú tại: Hà Nội) có quen biết với Nguyễn Dương Kiều Vy qua mạng xã hội Tiktok. Thời điểm này, Vy đang cần tiền để trả nợ nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị T. Biết chị T. đang kinh doanh nấm đông trùng hạ thảo nên Vy đã hỏi về giá nguồn hàng chị T. đang nhập.

Vy nói dối là có quen biết với người tên My chuyên cung cấp nấm đông trùng hạ thảo từ Trung Quốc với giá rẻ. Sau đó, Vy tự đăng ký, tạo tài khoản Zalo tên “Master” và giả danh là My để nhắn tin với chị T. trao đổi thông tin về việc nhập nấm đông trùng hạ thảo.

Sau đó, Vy tự giả danh và dùng tài khoản Zalo “KunKon” để nhắn tin với chị T. và dùng các tài khoản Zalo giả danh Ngọc, My nhắn tin qua lại với chị T. để tạo sự tin tưởng. Sau đó, chị T. đã chuyển số tiền 140 triệu đồng đến tài khoản NH Techcombank số tài khoản 9856998999 mang tên Lý Kim Yến (là nhân viên của Vy) theo hướng dẫn để nhập hàng.

Đối tượng tiếp tục dùng tạo lòng tin để chiếm đoạt tổng số tiền là 2,482 tỷ đồng của chị T. để sử dụng trả nợ cá nhân. Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã triệu tập Nguyễn Dương Kiều Vy để điều tra. Tại cơ quan Công an, Vy khai nhận hành vi lừa đảo chiếm 2,642 tỷ đồng của chị T. Ngoài ra, Vy khai nhận để có tiền trả nợ cá nhân, Vy còn thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác với tổng số tiền khoảng 30 tỷ đồng, có sự giúp sức của Lý Kim Yến.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Dương Kiều Vy và Lý Kim Yến. Để phục vụ công tác điều tra mở rộng, Công an quận Đống Đa thông báo những ai là bị hại của Nguyễn Dương Kiều Vy và Lý Kim Yến đề nghị liên hệ Công an quận Đống Đa (Điều tra viên Nguyễn Hoàng Sơn, số điện thoại 0913.159.939 hoặc 0912.416.686) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.