Giới thiệu Đại tướng Tô Lâm ứng cử ĐBQH khóa XV

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an là một trong 4 người được Bộ Công an giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Sáng 5/3/2021, Bộ Công an tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV.



Hội nghị đã thông qua danh sách 4 người được dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, gồm: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an (được giới thiệu theo cơ cấu của Chính phủ); Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đại tá Vũ Huy Khánh, Phó Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an (cơ cấu ĐBQH chuyên trách ở Trung ương).

Qua lấy ý kiến cử tri, căn cứ tiêu chuẩn của ĐBQH, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đại biểu cử tri Bộ Công an đã bày tỏ nhất trí cao, tán thành tuyệt đối, nhất trí tín nhiệm giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Đại tá Vũ Huy Khánh để ứng cử ĐBQH khóa XV. Hội nghị đã biểu quyết, 100% đại biểu đồng ý giới thiệu 4 người này.

Ngay sau hội nghị lấy ý kiến cử tri, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV. 100% đại biểu có mặt đồng ý giới thiệu 4 người nói trên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đại tướng Tô Lâm, sinh năm 1957, quê quán Hưng Yên, trình độ giáo sư, tiến sĩ. Sự nghiệp của ông Tô Lâm gắn liền với ngành công an.

Từ năm 1988, ông Tô Lâm lần lượt trải qua nhiều chức vụ trong ngành công an như Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng Cục Bảo vệ chính trị I, Phó cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị I rồi Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị III, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh rồi Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục An ninh I, Tổng cục trưởng Tổng cục Anh ninh I.

Từ năm 2010, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an. Tại Đại hội XII của Đảng (năm 2016), ông Lâm được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, rồi Bộ Chính trị khóa XII, sau đó được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công an.

Tại Đại hội XIII, ông Lâm tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII. Ông Tô Lâm là đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông Trần Quốc Tỏ sinh năm 1962, quê quán Ninh Bình, trình độ Phó Giáo sư, tiến sĩ ngành Khoa học An ninh.

Năm 2014, khi đang là Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, hàm thiếu tướng Công an nhân dân, ông Tỏ được điều động, luân chuyển giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2015.

Sau đó, ông Tỏ được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tới tháng 5/2020, ông được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an và được thăng quân hàm trung tướng vào tháng 9/2020. Tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ông Trần Quốc Tỏ được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, là một trong 6 ủy viên Trung ương khóa XIII của ngành công an. Ông Trần Quốc Tỏ là đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông Lê Tấn Tới, sinh năm 1969, quê quán Cà Mau, trình độ Tiến sĩ Luật. Năm 2016, ông Tới trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, được bầu vào ủy viên Ủy ban Quốc phòng - An ninh. Tháng 10/2019, ông Tới được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an; thăng quân hàm thiếu tướng. Từ tháng 4/2020, ông Tới được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an. Tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ông Tới được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đại tá Vũ Huy Khánh là cán bộ được đào tạo bài bản, là Tiến sĩ Luật đã công tác hơn 22 năm tại Vụ Pháp chế, Bộ Công an (nay là Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an), là người có năng lực phân tích, hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật, có kinh nghiêm thực tiễn, phương pháp làm việc khoa học, năng suất, hiệu quả.

Trên cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng, Đại tá Vũ Huy Khánh đã tham mưu chỉ đạo, xây dựng, thẩm định nhiều văn bản, đề án, dự án trong lĩnh vực an ninh, trật tự, tài chính, hậu cần, kỹ thuật, thanh tra, cải cách hành chính và kiểm soát hành chính, trong đó có nhiều luật, pháp lệnh quan trọng.

