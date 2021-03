Khởi tố Giám đốc Công ty Hà Nội Solar Technology về tội buôn lậu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam He Wen Zhen, Giám đốc Công ty TNHH Hà Nội Solar Technology về tội buôn lậu.

Ngày 5/3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam He Wen Zhen (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) - Giám đốc Công ty TNHH Hà Nội Solar Technology và Đỗ Thị Ngọc Mai, nhân viên phụ trách xuất nhập khẩu của công ty về tội Buôn lậu.



Đồng thời, tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các bị can, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều vật chứng có liên quan.

Công ty TNHH Hà Nội Solar Technology giới thiệu doanh nghiệp này chuyên sản xuất trang thiết bị phục vụ cho lĩnh vực năng lượng mặt trời, các sản phẩm năng lượng xanh.

Qua công tác nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện Công ty TNHH Hà Nội Solar Technology (địa chỉ: Lô B1, B2,Khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa là tấm pin năng lượng mặt trời.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được thể hiện từ năm 2020 đến nay, He WenZhen cùng với Đỗ Thị Ngọc Mai đã nhiều lần thực hiện việc mở tờ khai thể hiện nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Thực tế là nhập khẩu hàng hóa thành phẩm để bán cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Số lượng hàng hóa mà các đối tượng đã nhập lậu ước tính có giá trị hàng trăm tỷ đồng .

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều (Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

