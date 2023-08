13 cựu công an phường nhận tiền, thả người: Cựu trưởng CA phủ nhận “chung chi”

Ngày 28/8, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm xét xử 13 bị cáo là nhóm cựu Công an phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú, TPHCM) đã nhận tiền, “giải cứu” nhóm đối tượng tàng trữ, mua bán ma túy về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. (Ảnh: Tiền Phong) Theo cơ quan tố tụng, cựu Trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa Phạm Thanh Tuấn có vai trò cầm đầu, đề ra chủ trương thành lập 2 tổ công tác tuần tra, bắt giữ những người liên quan đến mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy; đưa về trụ sở lấy lời khai, ghi lý lịch, niêm phong tang vật... để chuyển lên Công an quận Tân Phú xử lý. (Ảnh: SGGP) Từ năm 2018 đến tháng 4/2020, các bị can đã thông đồng với nhau, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, yêu cầu những người bị bắt gọi điện thoại cho gia đình mang tiền đến trụ sở "chung chi" để được tha về, không bị xử lý. Công an Phú Thọ Hòa đã bắt đưa về trụ sở 51 người liên quan đến ma túy, nhưng cơ quan điều tra chỉ lấy được lời khai của 29 người. Những người này khai họ đã "chung chi" cho công an phường gần 1,1 tỷ đồng, 2 chỉ vàng và 100 USD. (Ảnh: Dân trí) Khai tại tòa, bị cáo Phạm Thanh Tuấn, cựu Trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố là đúng. Bị cáo Tuấn khai với vai trò, trách nhiệm là người chỉ huy đã thiếu kiểm tra giám sát để cho cấp dưới thực hiện hành vi như cáo trạng nêu. Tuy nhiên, bị cáo Tuấn phản bác việc một số cấp dưới khai làm theo chỉ đạo. Đồng thời phủ nhận toàn bộ cáo buộc nhận tiền chung chi để tha người vi phạm. (Ảnh: VTC News) Bị cáo Lê Văn Quý, cựu Phó trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa, thừa nhận biết việc làm của các cựu cảnh sát khu vực các địa bàn của phường. Bị cáo Quý khai là cảnh sát khu vực có nhiệm vụ nắm tình hình, quản lý cư trú còn phòng chống tội phạm là do thuộc tổ phòng chống tội phạm phụ trách. (Ảnh: SGGP) Bị cáo Phan Văn Hòa, cựu Phó trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa khai đã nhiều lần có ý kiến với bị cáo Phạm Thanh Tuấn trong các cuộc họp giao ban là không đồng tình với việc thành lập 2 tổ công tác. Đồng thời, đề nghị chấn chỉnh lại việc giữ các đối tượng mà không xử lý. Tuy nhiên, Trưởng Công an phường không làm gì…“Bị cáo không được chia tiền, vàng trong vụ này. Bên cạnh đó cũng không có động cơ, mục đích gì. Để cho sự việc diễn ra là do cả nể trưởng công an phường và thiếu quyết liệt, không quan tâm chỉ đạo sâu sát cấp dưới”, bị cáo Hòa nói. (Ảnh: SGGP) Tại tòa, các bị cáo khác là cựu cảnh sát phụ trách khu vực các địa bàn của phường Phú Thọ Hòa thừa nhận là được chỉ đạo không lập hồ sơ xử lý, thả người từ Ban Chỉ huy Công an phường Phú Thọ Hòa. Trong đó, bị cáo Võ Quang Kế, bị cáo Phạm Ngọc Vy khai chỉ ghi lời khai một số đối tượng và bàn giao cho trực ban. Sau đó, các đối tượng này bị xử lý như thế nào thì bị cáo Kế, bị cáo Vy không biết và không tham gia việc gọi điện đòi tiền người thân của các đối tượng để thả người. (Ảnh: Đại đoàn kết) Khi phát biểu quan điểm về vụ án và đề nghị mức án đối với từng bị cáo, đại diện VKSND TPHCM cho rằng, vì động cơ vụ lợi, Phạm Thanh Tuấn và đồng phạm đã yêu cầu người vi phạm "chung chi" để không xử lý. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, hình ảnh của ngành công an, và niềm tin của người dân. (Ảnh: Tiền Phong) Bị cáo Phạm Thanh Tuấn là người đưa ra chủ trương thành lập hai tổ công tác, là người chỉ đạo bắt giữ các đối tượng ma túy, chỉ đạo không xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Tuấn cũng yêu cầu đối tượng gọi người nhà đến "chung chi" tiền gửi cho mình. Tại cơ quan điều tra, Tuấn không thừa nhận là người có chủ trương thành lập hai tổ công tác, không xử lý các đối tượng ma túy. Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo Tuấn có thái độ thành khẩn hơn. Bị cáo đã thừa nhận trách nhiệm cá nhân liên quan đến 10 người vi phạm trong các ca trực mà Tuấn trực chỉ huy. VKS xác định cáo trạng truy tố bị cáo Phạm Thanh Tuấn và đồng phạm là đúng người, đúng tội, không oan sai. Cơ quan công tố cho rằng, trong vụ án, các bị cáo từng là cấp dưới của Phạm Thanh Tuấn phạm tội có phần cả nể, lo sợ ảnh hưởng tới công việc nên biết sai vẫn phải làm. Từ đó, VKS đề nghị HĐXX xem xét cân nhắc, phân hóa vai trò của từng bị cáo khi lượng hình. VKSND TPHCM ghi nhận cho các bị cáo một số tình tiết như thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt, quá trình công tác có nhiều đóng góp... (Ảnh: Người Lao động) Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Phạm Thanh Tuấn 7-8 năm tù, Phan Văn Hòa và Lê Văn Quý 5-6 năm tù. Những bị cáo còn lại trong vụ án bị đề nghị mức án từ 3 năm 6 tháng tù đến 6 năm tù. >>> Mời độc giả xem thêm video Bắt quả tang thiếu úy Công an nhận hối lộ của người ghi đề. (Nguồn: THĐT)

