Toàn cảnh 4 vụ án khiến Nguyễn Đức Chung lĩnh hơn 13 năm tù

Ngày 28/8, TAND TP Hà Nội đã tuyên bị cáo Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội 18 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cộng với 12 năm tù của 3 bản án trước đó, tổng hợp hình phạt đối với ông Chung là 13 năm 6 tháng tù. Theo đó, trong giai đoạn 2016 - 2019, với vai trò là Chủ tịch UBND TP Hà Nội, bị cáo Nguyễn Đức Chung đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, can thiệp, chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt công tác trồng cây trên địa bàn thành phố. Cụ thể, ông Chung chỉ đạo Sở Xây dựng Hà Nội tạm dừng việc đấu thầu để chuyển qua đặt hàng trực tiếp từ Công ty Sinh Thái Xanh (Công ty do Bùi Văn Mận thành lập tháng 6/2016, người này có mối quan hệ thân thiết với ông Chung) thực hiện xây dựng, trồng cây tại Vườn ươm nút giao Đại lộ Thăng Long - Quốc lộ 21. Bên cạnh đó, theo chỉ đạo của ông Chung, từ năm 2016 - 2019, mặc dù việc trồng mới cây xanh trên địa bàn hoàn toàn đủ điều kiện đấu thầu, nhưng Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị không tổ chức đấu thầu mà lại đặt hàng Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội (Công ty Cây xanh). Bị cáo Chung và đồng phạm gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 34 tỷ đồng. Vụ chiếm đoạt tài liệu mật liên quan vụ án Nhật Cường: Theo nội dung vụ án, tháng 5/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án buôn lậu, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan. Trong đó, ông Chung và bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ ông Chung) được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Để nắm được thông tin, tài liệu điều tra, ông Chung đề nghị Phạm Quang Dũng (cựu cán bộ Cục Cảnh sát kinh tế - C03, Bộ Công an) cung cấp. Dũng đã nhiều lần chiếm đoạt và cung cấp cho ông Chung các tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Mật” liên quan đến vụ án Nhật Cường. Hai bị cáo là cấp dưới đã tham gia in, chỉnh sửa các tài liệu “Mật” cho ông Chung. TAND TP.Hà Nội xét xử và tuyên phạt ông Chung 5 năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Vụ án mua sắm chế phẩm Redoxy-3C: Theo nội dung vụ án, năm 2009, UBND TP Hà Nội ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan chỉ đạo công tác khắc phục ô nhiễm nguồn nước ao, hồ. Tháng 5/2016, với vai trò chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Chung đã lựa chọn chế phẩm Redoxy-3C công nghệ mới thay thế công nghệ cũ. Ông Chung chỉ đạo bị cáo Võ Tiến Hùng (cựu tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội) mua chế phẩm Redoxy-3C thông qua Công ty Arktic. Quá trình nhập, mua bán, thử nghiệm và sử dụng chế phẩm, các bị cáo có nhiều sai phạm, bỏ qua nhiều quy định, với động cơ vụ lợi, gây thiệt hại tài sản nhà nước. Công ty Arktic được thành lập, con trai ông Chung đã đứng tên 40% cổ phần. Quá trình hoạt động, việc chuyển nhượng qua lại vốn góp đều do vợ ông Chung chỉ đạo thực hiện, nhờ người đứng tên hộ. Việc phát sinh khâu trung gian mua bán lòng vòng theo chỉ đạo của ông Chung gây thiệt hại ngân sách hơn 36 tỷ đồng. Xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Chung 8 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Sau đó, ông Chung kháng cáo, cho rằng mình bị oan. Quá trình xét xử phúc thẩm, ông Chung nhận trách nhiệm và nộp thêm 15 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. TAND cấp cao tại Hà Nội đã giảm án từ 8 năm tù xuống còn 5 năm tù. Vụ án can thiệp đấu thầu tại Sở KH&ĐT Hà Nội: Theo hồ sơ vụ án, gói thầu số hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp do Sở KH&ĐT Hà Nội làm chủ đầu tư. Từ đề xuất của Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, đang bị truy nã), ông Chung đã chỉ đạo cấp dưới tại Sở KH&ĐT dừng thầu trái quy định. Các bị cáo tại Sở KH&ĐT Hà Nội đã làm theo chỉ đạo của ông Chung, sửa đổi hồ sơ mời thầu, tạo lợi thế cho liên danh Đông Kinh - Nhật Cường trúng thầu. Các bị cáo tại Công ty Đông Kinh cùng với Công ty Nhật Cường thiết lập “quân xanh” để thông thầu, sau khi trúng thầu lại chuyển nhượng trái phép cho nhau để hưởng lợi. Hành vi của các bị cáo đã làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 26 tỷ đồng. Xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Chung 3 năm tù. Sau đó, bị cáo Chung kháng cáo. Tại phiên phúc thẩm tháng 7/2022, ông Chung nhận trách nhiệm; nộp gần 100 giấy khen, bằng khen và bản thân đang mắc bệnh hiểm nghèo… TAND cấp cao tại Hà Nội đã giảm án cho ông Chung còn 2 năm tù. >>> Xem thêm video: Hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung. Nguồn: ĐTĐT.

