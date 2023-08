Lộ diện tên sát nhân từ hình xăm mạng nhện trên cổ nạn nhân

Theo hồ sơ vụ án, giữa tháng 10/2015, những người đi tập thể dục lúc sáng sớm nhìn thấy 2 thanh niên đuổi đánh nhau trên đường Lê Trọng Tấn (phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội), trong đó 1 người đã dùng gậy gỗ vụt liên tiếp vào người còn lại khiến đối thủ gục tại chỗ. Khi được can ngăn, người cầm gậy cho hay, đối phương chính là kẻ trộm mà anh truy đuổi mãi mới bắt được. Sau khi đã hả cơn tức giận, thanh niên này lên xe máy đi về hướng Đại lộ Thăng Long. Kiểm tra thanh niên bị đánh, người dân phát hiện nạn nhân đã tử vong liền báo cho Công an quận Hà Đông. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Qua khám nghiệm, nạn nhân trong độ tuổi từ 18 đến 25, cao 1,63m, vùng cổ trái có xăm hình mạng nhện, trên người không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào. Trong số các thương tích trên cơ thể thì vết nặng nhất là vùng đầu do một lực tác động mạnh gây vỡ hộp sọ. Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường, kẻ tấn công có nói nạn nhân là kẻ trộm. Liệu đây có phải là một chi tiết chính xác? (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Sau hơn 40 ngày ròng rã, mọi hướng điều tra tưởng như bế tắc thì ban chuyên án nhận được nguồn tin của Công an tỉnh Thái Nguyên cho hay, một người dân trú tại xã Kim Phượng, huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên) đã trình báo về việc người thân là anh Trần Văn Trọng (SN 1990) nhiều ngày không liên lạc với gia đình. Lần cuối anh Trọng gọi về cho mẹ là ngày 1/11/2015 để mượn xe máy mang lên Hà Nội. Anh Trọng còn dặn mẹ đưa xe cho một người bạn tên là Mạnh. Đáng chú ý, anh Trọng cũng có hình xăm mạng nhện ở cổ giống nạn nhân tử vong trên đường Lê Trọng Tấn. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Các trinh sát của Đội Điều tra trọng án (Phòng Cảnh sát hình sự) đã yêu cầu người nhà gửi ảnh, căn cước công dân của anh Trọng để xác minh. Ngày 29/11/2015, đối chiếu các đặc điểm nhận dạng, các điều tra viên khẳng định nạn nhân chính là anh Trần Văn Trọng. Anh Trọng vốn là lao động tự do, thường xuyên không về nhà. Chỉ 2 ngày sau đó, lực lượng Công an đã bắt được kẻ thủ ác là Nông Văn Mạnh (SN 1994), bạn cùng quê với anh Trọng. Thời điểm bị bắt, Mạnh vẫn sinh hoạt bình thường tại nhà trọ như không hề có chuyện gì xảy ra. Theo cáo trạng, tối 16/10/2015, Mạnh và anh Trọng (khi ấy là công nhân ở một công trường xây dựng tại phố Trần Cung, quận Bắc Từ Liêm) cùng 2 người bạn đi uống bia. Ngồi nhậu một lúc, Mạnh nhận được điện thoại của một người bạn khác mời đi hát karaoke nên rủ cả nhóm đi cùng. Tuy nhiên, 2 người bạn của anh Trọng từ chối và về công trường ngủ. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Khoảng 0h30 ngày 17/10/2015, Mạnh và anh Trọng lại cùng nhau tới một quán rượu trên đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông để nhậu thêm 3 tiếng nữa mới ra về. Đi đến khu vực cầu La Khê thì anh Trọng ngồi sau xe máy hỏi: “Về đâu ngủ đây”. Đáp lại, Mạnh dứt khoát: “Về ngủ với vợ”. Muốn bạn cùng về công trường ngủ cùng cho vui, anh Trọng ra sức nài nỉ nhưng Mạnh vẫn nhất quyết từ chối nên anh bèn bông đùa: “Vợ mày đang ngủ với trai rồi”. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Chuyện chỉ có vậy nhưng Mạnh lập tức nổi khùng, đỗ xe vào lề đường. Vừa chửi, Mạnh vừa lao vào đấm đá, vật lộn với người bạn. Anh Trọng cố sức vùng chạy sang phần đường bên kia nhưng Mạnh tiếp tục phóng xe đuổi theo. Thấy một thanh gậy gỗ, Mạnh bèn nhặt làm hung khí và khi đuổi kịp anh Trọng, gã đã tấn công liên tục khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Trước khi bỏ mặc bạn tại hiện trường, Mạnh còn lục soát lấy đi chiếc điện thoại di động, ví da bên trong có 120.000 đồng cùng một số giấy tờ tùy thân. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Không dừng lại ở hành vi phạm tội trên, ngày 18/10/2015, qua báo chí, Mạnh biết anh Trọng đã tử vong, song cơ quan chức năng vẫn chưa thể làm rõ được danh tính nạn nhân. Từ đó, đối tượng nảy ra ý đồ lừa đảo để chiếm đoạt nốt chiếc xe máy của người bạn xấu số đang để ở quê. Ngày 1/11/2015, Mạnh giả giọng anh Trọng gọi điện về cho mẹ nạn nhân nói rằng đang cần xe máy để đi lại tại Hà Nội và dặn bà mẹ là khi nào Mạnh đến lấy xe thì giao cho hắn. Vì thế nên cùng ngày, hung thủ đã dễ dàng chiếm đoạt nốt chiếc xe máy của anh Trọng. Ngày 24/11/2015, Mạnh đi chiếc xe máy này thì bị Cảnh sát 141 kiểm tra hành chính và tạm giữ phương tiện… (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Ngày 26/5/2017, hơn 1 năm sau khi bị bắt về hành vi giết người, cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, TAND TP Hà Nội đưa Nông Văn Mạnh ra xét xử. Cáo trạng của Viện Kiểm sát cho thấy rõ sự hung bạo của đối tượng này. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử khẳng định, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội. Các hành vi ấy thể hiện rõ sự côn đồ, hung hãn, quỷ quyệt và mất hết tính người. Vì thế, khép lại phiên xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nông Văn Mạnh mức án chung cho cả 3 tội danh là tử hình. >>> Xem thêm video: Xác định nguyên nhân nữ nhân viên chuyển phát bị sát hại dã man.

