Hải Phòng: Dùng hung khí cứa cổ lái xe ôm để cướp

(Kiến Thức) - Do không có tiền mua ma túy, một nam thanh niên đã thực hiện hành vi dùng dao đe dọa sau đó cứa cổ lái xe ôm để cướp tài sản.

Ngày 20/6, Công an TP Hải Phòng đã có thông tin chính thức vụ một tên cướp dùng dao kề cổ đe dọa, cứa cổ người lái xe ôm với ý đồ cướp xe máy. Vụ cướp xảy ra tối ngày 17/6, tại khu vực đường Nguyễn Tri Phương, TP Hải Phòng.



Công an TP Hải Phòng cho biết, vào thời điểm trên, khi làm nhiệm vụ tại đường Nguyễn Trí Phương, Tổ công tác của Công an quận Hồng Bàng (gồm Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Minh Khai) đã phát hiện, ngăn chặn một vụ cướp có vũ khí, bắt gọn hung thủ, thu hung khí gây án và tang vật, đồng thời đưa người bị hại đi cấp cứu. Đối tượng thực hiện vụ cướp Đinh Minh Tùng (SN 1983, ở số 27/35/169 phố Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Thông tin ban đầu vụ án, vào khoảng 22h đêm 17/6, Tổ công tác của Công an quận Hồng Bàng trong lúc tuần tra, chốt điểm ở khu vục chân cầu Lạc Long (phường Minh Khai) nghe có tiếng hô: “Cướp! Cướp!” phát ra từ của số nhà 8 phố Nguyễn Tri Phương.

Đối tượng Đinh Minh Tùng.

Ngay sau đó, tổ công tác nhanh chóng tiếp cận hiện truờng và phát hiện nam thanh niên mặc áo sơ mi trắng, quần bò đang giằng co với 1 người đàn ông trung tuổi, bên cạnh là chiếc xe máy bị đổ. Thấy bóng công an, nam thanh niên định bỏ chạy nhưng đã bị tổ công tác bao vây, bắt tại chỗ, thu 1 con dao Thái Lan.

Nạn nhân bị 2 vết dao cứa vào cổ, thương tích rất nặng, mất nhiều máu, đã được các chiến sỹ Công an nhanh chóng đưa vào cấp cứu tại Phân viện 7 (Bệnh viện 203 cũ).

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên là Đinh Minh Tùng (sinh 1983, ở số 27/35/169 phố Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân). Tùng là đối tượng nghiện ma túy nặng, đã 2 lần phải đi cai nghiện bắt buộc vào các năm 2008, 2009. Tùng khai do không có tiền mua ma túy nên nảy sinh ý định đi cướp xe máy bán lấy tiền thỏa mãn cơn nghiền.

Thục hiện mưu đồ trên, vào 21 h tối 17/6, Tùng mang theo 1 con dao Thái Lan đi bộ lang thang từ nhà mình để ‘lăm tia”, tìm cách cướp tài sản .

Khi tới khu vục ngã tư Lê Lai - Lê Thánh Tông (quận Ngô Quyền), thấy người làm nghề xe ôm đang ngồi đợí khách, hắn đã đến yêu cầu chở về chân cầu Lạc Long với giá 30 nghìn đồng.

Không nghi ngờ động cơ đen tối của vị khách lạ, người làm nghề xe ôm của mình chở Tùng đi dọc đường Lê Thánh Tông, hướng về phía cầu Lạc Long, Khi đi đến khu vực số nhà 8 phố Nguyên Tri Phương, giáp với bờ sông, lợi dụng lúc này đường vắng, trời tối, từ phía sau, Tùng bất ngờ rút dao kề cổ đe dọa, ép người lái xe ôm dừng xe.

Biết gặp phải cướp, người lái xe ôm chủ động cho xe máy đâm vào gốc cây ven đường làm xe đổ, đồng thời vùng vẫy cố thoát khỏi đối tượng và tri hô. Tên Tùng ngồi sau bị ngã song vẫn cố cầm dao cứa vào cổ ông Thành với ý đồ cướp xe máy đến cùng.

Tang vật vụ án.

Chỉ tới khi nhìn thấy bóng công an, hắn mới chịu buông tay, vùng chạy được khoảng 10m thì bị Tổ công tác của Công an quận Hồng Bàng quật ngã, bắt gọn tại chỗ.

Công an quận tiến hành tạm giữ Đinh Minh Tùng để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm đối tuợng trước pháp luật.