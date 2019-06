Vụ thiếu úy biên phòng bắn đồng đội: Chuyển nạn nhân về TP HCM điều trị

Video clip các nạn nhân được cấp cứu sau vụ nổ súng:

Thiếu úy biên phòng bắn đồng đội rồi tự sát đã được chuyển từ bệnh viện Đa khoa Long An lên Bệnh viện quân y 7A (TP HCM) để tiếp tục điều trị. Một trong 2 nạn nhân bị thương sau vụ nổ súng đang điều trị tại bệnh viện quân y 7A. Sáng 16/6, anh Phan Văn Lợi (29 tuổi) và Trần Minh Triết (38 tuổi) - 2 nạn nhân bị thương trong vụđã được chuyển từ bệnh viện Đa khoa Long An lên Bệnh viện quân y 7A (TP HCM) để tiếp tục điều trị.

Vẫn còn bàng hoàng, anh Phan Văn Lợi kể nhà anh ở cách Đồn biên phòng Bình Hiệp chừng 200 mét. Khoảng hơn 16h ngày 15/6, anh đang ở nhà thì nghe tiếng súng nổ từ hướng đồn biên phòng.

“Nghe tiếng súng, nhiều người trong nhà ra phía ngoài quan sát và sau đó chạy lại vào lại nhà. Khi tôi đang đứng trước cửa nhà thì bị lạc đạn trúng vào bắp đùi chân phải. Sau đó, tôi được người thân đưa đi cấp cứu”.

Trong khi đó, Thượng úy Trần Minh Triết (38 tuổi) bị thương ở cẳng chân trái. Anh Triết kể, trước thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang cùng một số chiến sĩ huấn luyện tập võ thì anh ấy (Thiếu úy Tạ Quang Đạt) đi về. Anh em nói đi mà không xin phép thì anh vô lấy súng ra bắn.

Liên quan vụ việc này, ngoài anh Lợi và anh Triết bị bắn bị thương thì Đại úy Vũ Hào Hiệp, Đồn phó Đồn Biên phòng Bình Hiệp bị bắn đã tử vong .

Trong khi đó, hung thủ là Thiếu úy Tạ Quang Đạt sau khi cầm súng bắn đồng đội thì cố thủ trong đồn, dù được lực lượng chức năng thuyết phục tự thú nhưng anh ta đã tự sát vào tối cùng ngày.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng Long An, thời gian gần đây, Tạ Quang Đạt có dấu hiệu trầm cảm.

Hiện, ngoài lực lượng kỹ thuật hình sự, phòng nghiệp vụ an ninh Công an tỉnh Long An cùng Công an thị xã Kiến Tường và Bộ đội Biên phòng vẫn đang khẩn trương kiểm tra các phòng trực ban, hồ sơ, nơi quản lý vũ khí quân dụng để thu thập dấu vết.



"Việc khám nghiệm tử thi là phần cuối cùng để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Do hiện trường khá phức tạp và còn khám nghiệm cả 2 người tử vong nên công việc có thể kéo dài đến sáng 16/6" - một kỹ thuật viên hình sự cho biết.