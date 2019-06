Cháy nổ xăng dầu nghiêm trọng ở Cam Ranh, hơn 10 người thương vong

Hiện trường tan hoang sau vụ cháy nổ xăng dầu ở Cam Ranh

Sáng 16/6, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó chủ tịch UBND TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, cho biết một vụ cháy nổ xăng dầu nghiêm trọng tại khu dự án sân golf Cam Ranh (phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh) đã làm 2 người tử vong.

Tin trên báo Tiền Phong, khoảng 3h sáng nay (16/6) , tại dự án sân golf ở phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh đã xảy ra một vụ nổ phuy đựng xăng dầu tại lán trại công nhân làm 2 người tử vong và có 9 người bị thương, trong đó có 6 người bỏng nặng đang đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà và 3 người khác đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Do đường đi đến cây xăng dầu khá xa nên công nhân mua các can xăng về tích trữ ở trại này phục vụ cho việc chạy xe máy và máy phát điện. Số can xăng dầu này gom ở một điểm, đến 3h sáng thì điểm tập kết xăng này gặp sự cố và phát nổ.

Những nạn nhân bỏng nặng đang đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, số khác đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Danh tính 2 nạn nhân tử vong hiện chưa được xác định.