Giang hồ Trường “con” Nam Định đình đám mạng xã hội thế nào?

Theo đó, rạng sáng 3/1, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành bắt giữ Trịnh Xuân Trường (SN 1972, trú tại xóm Nam Hòa, xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, tên thường gọi Trường "con") cùng đồng bọn về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Trường "con" là nhân vật rất nổi tiếng trong giới giang hồ sống ảo, xuất hiện nhiều trong các lần livestream của các giang hồ như Huấn Hoa Hồng, Quang "Rambo", Khá "Bảnh"…Trường "con" xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh một giang hồ đầy hình xăm trổ, đeo dây chuyền và vòng tay to màu vàng, đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen với bộ ria mép kiểu cách.

Đặc biệt, Trường "con" thường xuyên livestream khi đang ăn uống, nhậu nhẹt, “tâm sự” chuyện đời, chuyện muốn tìm người yêu, muốn tìm tổ ấm. Câu nói nổi tiếng nhất của Trường “con” trong các livestream là “mâm cơm nhỏ, hạnh phúc to”.

Trường bắt đầu được biết đến nhiều trên mạng xã hội khi xuất hiện trong nhiều livestream của các giang hồ mạng như Huấn Hoa Hồng, Khá “Bảnh”... và được mạng xã hội đặt cho một biệt danh không mấy hay ho là “Thánh ăn chực”, “Cây đũa vàng trong làng ăn chực”... Khá buồn cười là những biệt danh này lại được chính các giang hồ mạng khác đặt cho Trường “con” và nổi tiếng đến mức cứ nhắc đến Trường “con” là dân mạng lại nghĩ đến chuyện ăn chực.

Trong nhiều lần livestream, Trường "con" thường xuyên rao giảng đạo đức, nói anh ta không bao giờ sử dụng ma túy như: "Anh chỉ muốn dặn các em đúng một câu như thế này: Chơi gì cũng được, không được chơi đá, chơi cỏ, chơi kẹo, chơi ke, không bao giờ nghiện. Nó sẽ làm hỏng hết cái đầu của mình, sẽ không còn minh mẫn. Anh có chơi đâu, anh cầm anh vứt đi luôn”. Rao giảng đạo đức là vậy, nhưng chính giang hồ mạng này lại sa lưới bởi ma túy.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo xã Xuân Tân (Xuân Trường, Nam Định) cho hay: "Đối tượng Trường tại địa phương rất kín tiếng và không có điều tiếng gì. Trường là anh cả trong một gia đình có 3 anh em, gia đình Trường làm nông và không kinh doanh thêm. Trong hồ sơ tại địa phương, đối tượng này cũng không thuộc diện bị theo dõi hay từng phạm tội”.

Trường "con" tại cơ quan chức năng.

Vị lãnh đạo này cho biết thêm: “Trường rất ít khi về địa phương, chủ yếu sinh sống và làm việc tại các tỉnh thành khác. Về biệt danh Trường “con” thì chúng tôi cũng không rõ từ đâu mà có, việc đối tượng này bị Công an tỉnh Nghệ An bắt về tội buôn bán ma túy thì tôi nắm được qua thông tin trên báo chí”.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, chuyên án cất vó Trường “con” đã có từ đầu tháng 12/2019, khi Phòng CSĐT về tội phạm ma túy công an tỉnh phát hiện đường dây buôn ma túy từ các huyện miền núi Nghệ An về TP Vinh (Nghệ An) rồi chuyển đến các tỉnh, TP khác tiêu thụ.

Rạng sáng 3/1, trên QL7 qua xã Lạng Khê (huyện Con Cuông, Nghệ An), lực lượng cảnh sát phát hiện nhóm của Trường đi trên ô tô bán tải nên tổ chức vây bắt. Bị vây chặt, nhóm này cố thủ trên xe, sau đó tài xế lái xe bán tải tông thẳng vào xe của lực lượng chức năng để tẩu thoát, khiến 2 ô tô của lực lượng làm nhiệm vụ bị hư hỏng.

Cảnh sát sau đó đã nổ súng chỉ thiên và bắn thủng lốp xe ô tô bán tải. Chiếc xe của nhóm Trường vẫn tiếp tục chạy thêm khoảng 700m thì dừng lại. Ngay sau khi Trường cùng đồng phạm mở cửa xe định tẩu thoát, lực lượng cảnh sát ập đến khống chế, bắt giữ.

Bị bắt vận chuyển ma túy, Trường "con" hết sống ảo