Giang hồ Cường “Dụ” Thái Bình bị bắt: Cái kết của côn đồ?

Ngày 16/12, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Cường (tức Cường “Dụ”, SN 1978 trú tại tổ 22, phường Kỳ Bá) cùng hai “đàn em” Vũ Thành Vinh (SN 1994, trú tại thôn Tống Văn, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình) và Bùi Duy Khánh (SN 2001, trú tại thôn Phú Thứ, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm “Cố ý làm hư hỏng tài sản” quy định tại điều 178 Bộ luật hình sự.

Đối tượng Nguyễn Văn Cường.

Trước đó, Nguyễn Văn Cường đã cùng với Vinh, Khánh điều khiển xe đến đoạn đường Hoàng Văn Thái, thành phố Thái Bình thì nhìn thấy xe khách Minh Lập đang đi từ hướng Cầu Kìm về ngã tư Thiên Trường. Các đối tượng đã dùng gạch ném vào cửa kính của xe khách Minh Lập khiến kính xe bị vỡ vụn. Vụ việc khiến dư luận quần chúng nhân dân rất bức xúc.

Ngay khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh làm rõ. Chiều ngày 14/12/2020, Công an thành phố Thái Bình tiến hành khám xét văn phòng Công ty dịch vụ vận tải Phúc Cường có địa chỉ ở số 382, đường Lý Bôn, thành phố Thái Bình và tạm giữ đối với Nguyễn Văn Cường, Vũ Thành Vinh và Bùi Duy Khánh về hành vi có dấu hiệu phạm tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đang tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật. Dư luận đặt câu hỏi, với hành vi côn đồ trên, 3 đối tượng sẽ bị xử thế nào theo quy định của pháp luật?

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, phản ứng của các cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Thái Bình trong vụ việc này là rất nhanh. Chỉ một thời gian rất ngắn sau khi vụ việc tài xế xe khách bị hành hung, đập phá xe gây mất an ninh trật tự, cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh khám xét, bắt giữ giám đốc công ty vận tải này và các đối tượng khác có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Luật sư Cường cho rằng, có lẽ băng nhóm đối tượng này đã nằm trong tầm ngắm của cơ quan điều tra, sau vụ việc Đường Nhuệ bị xử lý. Bởi vậy, chỉ còn một động thái thể hiện tính chất manh động, lộ liễu là những đối tượng đã bị tóm rồi và xử lý với nhiều tội danh.

Trong bối cảnh các địa phương đều siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường xử lý các tội phạm về trật tự xã hội, những đối tượng giang hồ, côn đồ, manh động , nhóm tội phạm lần lượt bị bóc gỡ, phanh phui và bị xử lý trước pháp luật. Tuy nhiên, nhóm đối tượng Cường “Dụ” vẫn ngang nhiên thực hiện hành vi đánh người, đập phá tài sản để bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của các tổ chức cá nhân và hành vi rất coi thường pháp luật.

Bởi vậy việc cơ quan chức năng xem xét xử lý các đối tượng này là cần thiết để đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. Vụ việc một lần nữa cho thấy ở một tỉnh lẻ, địa phương như Thái Bình mà xảy ra nhiều nhóm đối tượng bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, đánh người một cách ngang nhiên công khai nơi công cộng như vậy, chứng tỏ an ninh trật tự rất phức tạp, không chỉ có một Đường Nhuệ mà có thể còn có nhiều đối tượng như Đường. Đây là hiện tượng xấu trong xã hội cần phải dẹp bỏ để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Theo luật sư Cường, việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can về một số tội danh chỉ là bước đầu để cơ quan điều tra tiếp tục tiến hành các hoạt động điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng.

Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ các hành vi vi phạm, làm rõ hậu quả xảy ra đối với bị hại và với xã hội, làm rõ nguyên nhân động cơ, nhân thân của các đối tượng để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật. Trong quá trình điều tra nếu phát hiện các bị can có thực hiện các hành vi phạm tội khác hoặc có đồng phạm khác thì cũng sẽ tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

“Thời điểm dịch bệnh, kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn như hiện nay, việc các đối tượng bảo kê chèn ép doanh nghiệp, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống của người dân cần phải xem xét xử lý nghiêm minh. Với những đối tượng, nhóm tội phạm, tội phạm có tổ chức cần phải phát hiện, triệt phá mới đảm bảo trật tự an toàn xã hội” – luật sư Cường cho biết.