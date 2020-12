Núi Mẫu Sơn, đỉnh Fansipan có thể xuất hiện băng giá

Nhiệt độ có nơi dưới 5 độ C, có thể có băng giá

Trưa nay (15/12) thông tin về đợt rét đậm, rét hại đang diễn ra ở miền Bắc, ông Nguyễn Đức Hòa - Phó trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia) cho hay, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, từ ngày 15/12 khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rải rác, một số nơi ở Trung Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to.

Dự kiến đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài tới khoảng ngày 21-22/12, sau đó nhiệt độ có xu hướng tăng dần.

Theo dự báo, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ; một số nơi có độ cao trên 1.500m như Mẫu Sơn, Phia Oắc hay khu vực đỉnh Fansipan có thể xuất hiện băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ trong đợt rét này tập trung ở các vùng núi thuộc Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai.

Tại khu vực Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này phổ biến ở mức từ 11-13 độ và cảm giác rét nhất sẽ trong khoảng thời gian từ nay cho tới ngày 17-18/12, do những ngày tới trời còn tiếp tục nhiều mây và rét cả ngày.

Theo ông Hoà, khả năng đợt rét đậm, rét hại này chưa phải là đợt mạnh nhất của mùa Đông năm nay vì theo thống kê khí hậu thì các đợt rét cũng như nhiệt độ thường thấp nhất vào thời điểm tháng 1 và tháng 2 hàng năm.

Hiện tại với năng lực dự báo của thế giới nói chung cũng như ở Việt Nam thì dự báo hạn dài cũng như dự báo mùa mang tính xu hướng chung cho cả mùa, không dự báo được cụ thể từng đợt rét. Các thông tin cụ thể đó sẽ có trong các dự báo thời tiết 10 ngày.

Ông Hoà cũng lưu ý, khi xảy ra rét đậm, rét hại sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và sản xuất của người dân, đặc biệt là ở các khu vực vùng núi cao, nhiệt độ xuống rất thấp khoảng dưới 5 độ, ngoài ảnh hưởng đến sức khỏe của con người thì những nơi vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá sẽ gây hại rất lớn đến cây trồng cũng như vật nuôi.

Mẫu Sơn xuống 3,2 độ C trong ngày đầu đón rét đậm, rét hại

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng nay (15/12), không khí lạnh mạnh tiếp tục gây rét đậm, rét hại ở nhiều nơi.

Cập nhật tại các trạm khí tượng khu vực miền Bắc lúc 6h sáng cho thấy, nhiệt độ tại các tỉnh khu vực đồng bằng đã giảm sâu, phổ biến từ 15-18 độ C; khu vực vùng trung du phổ biến từ 11-13 độ C.

Đặc biệt, tại khu vực núi cao ghi nhận nhiệt độ ở mức rét hại. Trong đó, nhiệt độ đo tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ở mức thấp nhất miền Bắc với 3,2 độ C; vùng núi Trùng Khánh (Cao Bằng) có rét 7,5 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) có rét 9 độ C; tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 10,6 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 11,4 độ C.

Trong khi đó, Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ có mức nhiệt thấp phổ biến trong đêm là 12-14 độ C. Trong đợt rét này, Đông Bắc Bộ là khu vực chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nhiều hơn những khu vực khác.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trong hôm nay, thời tiết các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ nếu tăng so với mốc 6h sáng nay cũng chỉ tăng thêm từ 0.5 độ C. Trong đó, những khu vực địa hình núi cao như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Fansipan (Lào Cai) được dự báo có khả năng xuất hiện băng giá những ngày tới.