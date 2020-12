Bằng giả ĐH Đông Đô: Thủ tướng yêu cầu khẩn trương truy bắt Trần Khắc Hùng

(Kiến Thức) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới đây có ý kiến chỉ đạo yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương truy bắt Trần Khắc Hùng. Đồng thời xác minh, làm rõ những sai phạm liên quan của các đơn vị, cá nhân thuộc Bộ GD&ĐT.

Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã văn bản do Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ký gửi Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao liên quan đến vụ việc cấp và sử dụng bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô.



Theo nội dung văn bản trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương truy bắt Trần Khắc Hùng (chủ tịch hội đồng quản trị kiêm viện trưởng Viện đào tạo liên tục, Trường ĐH Đông Đô, hiện đang bỏ trốn).

Đồng thời xác minh, làm rõ những sai phạm liên quan của các đơn vị, cá nhân thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trong vụ án "giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trường đại học Đông Đô, nếu có dấu hiệu của tội phạm phải khởi tố điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm.

Cơ quan ANĐT đọc lệnh bắt giữ Lê Ngọc Hà.

Thủ tướng cũng yêu cầu mở rộng điều tra vụ án, tiếp tục làm rõ số cá nhân được Trường Đại học Đông Đô cấp, sử dụng văn bản cử nhân ngành ngôn ngữ tiếng Anh giả, các văn bằng chứng chỉ khác (nếu có) không qua tuyển sinh, đào tạo hoặc chưa đủ điều kiện cấp bằng để thu hồi, kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật. Các nội dung này báo cáo kết quả lên Thủ tướng trong quý I - 2020.

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dịch đào tạo trong việc cấp văn bằng, chứng chỉ, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân cho phép Trường Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh hệ văn bằng hai; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm, không để xảy ra sai phạm tương tự.

Thủ tướng cũng yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an sớm đưa các đối tượng phạm tội ra xét xử nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trường ĐH Đông Đô là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trong lĩnh vực giáo dục.

Kết luận điều tra vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô của Cơ quan ANĐT Bộ Công an cho thấy, Trường Đại học Đông Đô chưa được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo văn bằng 2, trong đó có ngành ngôn ngữ tiếng Anh. Tuy nhiên, từ tháng 4-2017, bị can Trần Khắc Hùng (chủ tịch HĐQT của trường) chỉ đạo Dương Văn Hòa và Trần Kim Oanh ký thông báo tuyển sinh văn bằng 2 tiếng Anh gửi các cơ sở, cá nhân để hợp tác đào tạo.

Kết quả, trường này đã ký hợp đồng hỗ trợ tuyển sinh, đào tạo văn bằng 2 tiếng Anh với 15 cơ sở đào tạo, trong đó có 12 cơ sở đã tuyển sinh được hơn 3.500 học viên, thu về số tiền hơn 24 tỷ đồng. Đáng chú ý, với số tiền thu được, Trường Đại học Đông Đô chỉ sử dụng 780 triệu đồng thanh toán kinh phí tổ chức thi, chấm thi hệ văn bằng 2 tiếng Anh. Số còn lại các bị can khai sử dụng phục vụ hoạt động chung của trường nhưng không cung cấp được đầy đủ chứng từ liên quan.

Cơ quan điều tra cũng xác định Trường Đại học Đông Đô đã cấp 193 bằng cử nhân ngành ngôn ngữ tiếng Anh giả cho các cá nhân, không qua tuyển sinh, đào tạo hoặc chưa đủ điều kiện cấp bằng. Các bị can còn có hành vi hợp thức hồ sơ, tài liệu để cấp bằng giả cho 118 cá nhân. Với tư cách chủ tịch HĐQT, bị can Trần Khắc Hùng cùng đồng phạm đã lợi dụng sơ hở, thiếu sót của Bộ GD&ĐT trong công tác quản lý việc tuyển sinh, đào tạo, cấp bằng đối với hệ văn bằng 2 cũng như chính sách tự chủ giáo dục đại học để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Hành vi phạm tội của các bị can diễn ra trong thời gian dài, có tổ chức, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ sở giáo dục đại học nói chung và Trường Đại học Đông Đô nói riêng, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành giáo dục...

Ngày 23/11, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra; chuyển hồ sơ vụ án đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố các bị can là cán bộ Trường Đại học Đông Đô về hành vi “Giả mạo trong công tác”. Các bị can gồm Dương Văn Hòa (SN 1983, nguyên Hiệu trưởng); Trần Kim Oanh (SN 1978, nguyên Phó hiệu trưởng kiêm Phó viện trưởng, Viện đào tạo liên tục); Lê Ngọc Hà (SN 1978, Phó hiệu trưởng); Trần Ngọc Quang (SN 1962, Phó trưởng Phòng quản lý đào tạo và quản lý sinh viên); Phạm Vân Thùy (SN 1981); Lê Thị Thanh Tâm (SN 1983, cùng là cán bộ); Nguyễn Thị Huệ (SN 1986, nguyên Trưởng phòng Tài chính, kế toán); Nguyễn Thị Ngọc Thái (SN 1988, nguyên cán bộ); Ngô Quang Hiển (SN 1978) và Lê Thị Lương (SN 1996, nguyên là cán bộ Trường Đại chọ Đông Đô) về tội “Giả mạo trong công tác”.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với bị can Trần Khắc Hùng, khi bắt được sẽ xử lý sau; đồng thời tách phần hồ sơ vụ án liên quan đến dấu hiệu sai phạm của đơn vị, cá nhân thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trong việc thông báo chỉ tiêu tuyển sinh, đăng tải đề án tuyển sinh của Trường ĐH Đông đô để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã có thông báo về việc đề nghị các cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy tại Trường ĐH Đông Đô.

