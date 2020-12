Nhiệt độ bất ngờ xuống thấp, người Hà Nội co ro trong gió lạnh

Sáng nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa; ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang và Lào Cai. (Ảnh: Saostar) Tại Hà Nội trời có mưa, rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ. Theo ghi nhận sáng nay trời cực lạnh, tại Hà Đông nhiệt độ giảm xuống còn 13.8 độ C, người dân co ro đi làm từ sáng sớm. (Ảnh: Saostar) Một người dân vừa trông cửa hàng ngồi bên cạnh máy sưởi. (Ảnh: Saostar) Hình ảnh người dân thấm sâu cái lạnh khi đi qua cầu Long Biên. (Ảnh: Saostar) Nhiều người cũng mặc thêm áo mua phòng mưa lạnh. (Ảnh: Saostar) Nhiều trẻ nhỏ được mặc ấm, đeo găng tay phòng lạnh. (Ảnh: Saostar) Mặc dù đã chuẩn bị nhiều lớp áo nhưng vẫn không thể tránh khỏi cái "lạnh thấu xương" này. (Ảnh: Tiền Phong). Sáng nay tại Hà Nội cũng đã xuất hiện mưa phùn khiến cho cái lạnh càng thêm lạnh. (Ảnh: Tiền Phong). Tại một khu vực dừng đèn đỏ nhiều người vẫn co ro mặc dù đã mặc nhiều lớp áo. (Ảnh: Tiền Phong). Dùng găng tay ấm khi di chuyển bằng xe máy cho ấm người. (Ảnh: Tiền Phong). >>> Xem thêm video: Không khí lạnh làm giảm nhiệt miền Bắc, cảnh báo rét đậm rét hại. Nguồn: VTV.

Sáng nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa; ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang và Lào Cai. (Ảnh: Saostar) Tại Hà Nội trời có mưa, rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ. Theo ghi nhận sáng nay trời cực lạnh, tại Hà Đông nhiệt độ giảm xuống còn 13.8 độ C, người dân co ro đi làm từ sáng sớm. (Ảnh: Saostar) Một người dân vừa trông cửa hàng ngồi bên cạnh máy sưởi. (Ảnh: Saostar) Hình ảnh người dân thấm sâu cái lạnh khi đi qua cầu Long Biên. (Ảnh: Saostar) Nhiều người cũng mặc thêm áo mua phòng mưa lạnh. (Ảnh: Saostar) Nhiều trẻ nhỏ được mặc ấm, đeo găng tay phòng lạnh. (Ảnh: Saostar) Mặc dù đã chuẩn bị nhiều lớp áo nhưng vẫn không thể tránh khỏi cái "lạnh thấu xương" này. (Ảnh: Tiền Phong). Sáng nay tại Hà Nội cũng đã xuất hiện mưa phùn khiến cho cái lạnh càng thêm lạnh. (Ảnh: Tiền Phong). Tại một khu vực dừng đèn đỏ nhiều người vẫn co ro mặc dù đã mặc nhiều lớp áo. (Ảnh: Tiền Phong). Dùng găng tay ấm khi di chuyển bằng xe máy cho ấm người. (Ảnh: Tiền Phong). >>> Xem thêm video: Không khí lạnh làm giảm nhiệt miền Bắc, cảnh báo rét đậm rét hại. Nguồn: VTV.