Gian lận thi cử Hà Giang: Lão Phật gia Tống Thị Bê bị lộ, sao “thoát tội“?

Chiều 14/10, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ gian lận thi cử kỳ thi THPT Quốc gia tại Hà Giang bước sang phần xét hỏi bị cáo Nguyễn Thanh Hoài, Nguyên trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Hà Giang.

Đáng chú ý, HĐXX xác định trong quá trình điều tra, có thu được 1 mẩu giấy có ghi "Lão Phật gia nhờ" kèm theo mã số báo danh của một thí sinh. HĐXX hỏi bị cáo Hoài về danh tính của "Lão Phật gia" là ai?.

Trả lời HĐXX, bị cáo Hoài khai nhân vật "Lão Phật gia" không liên quan đến kỳ thi THPT năm 2018. Bị cáo Hoài cũng khai tại tòa: "Lão Phật gia là bà Tống Thị Bê, Chủ tịch công đoàn Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang, đã nghỉ hưu từ năm 2012.

Theo bị cáo biết, mẩu giấy này có từ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 do Lão Phật gia nhờ xem điểm, không phải trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Trước đây trong phòng khảo thí, nhiều anh em biết tên gọi này. Tuy nhiên, mã số trong mẩu giấy không phải là mã số báo danh của kỳ thi THPT Quốc gia 2018".

Bị cáo Nguyễn Thanh Hoài.

Cũng theo bị cáo Hoài khai, số báo danh trong kỳ thi năm 2018 là do phần mềm quản lý thi tự động sắp xếp trên máy tính. Mã số có dãy số bắt đầu từ mã tỉnh là 05, trong khi đó số báo danh trên mảnh giấy ghi "Lão Phật gia" thể hiện dãy số khác.

Quá trình điều tra vụ án, Công an tỉnh Hà Giang có thu giữ được tại nhà bị cáo Nguyễn Thanh Hoài một mẩu giấy khổ 10x9cm, trên giấy có ghi "P.T.H.Tr. (Tên thí sinh đã được viết tắt) SBD: 070389; P: 17; HĐT Hùng An (Lão phật gia nhờ)". Nội dung này được hiểu là thí sinh H.Tr. có số báo danh, phòng thi như trên tại hội đồng thi Trường THPT Hùng An (tại huyện Bắc Quang, Hà Giang), người nhắn "nhờ vả" bị cáo Hoài có biệt danh là "Lão Phật gia".

Việc bị cáo Hoài khai như vậy, liệu Lão Phật gia có "thoát tội" hối lộ nâng điểm gian lận thi cử ở Hà Giang?

Nhiều ý kiến cho rằng, cơ quan chức năng cần xem xét, làm rõ việc Lão Phật gia Tống Thị Bê có đút lót, hối lộ bị cáo Hoài không... và làm rõ động cơ, mục đích của Hoài. Từ đó mới đủ căn cứ để tiếp tục truy xét theo các quy định pháp luật.

Danh sách 47 người có con/em nhờ Nguyễn Thanh Hoài sửa bài thi, nâng điểm gồm: Phạm Văn Khuông – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang (là bị cáo trong vụ án này) La Thị Quý Trinh – Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang; Nguyễn Thị Kim Tuyến - Phó Trưởng phòng GDTX, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang; Nguyễn Thị Phú - Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang; Phạm Thị Ngọc Hà - Chuyên viên PGD Mầm non, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang; Mạc Thị Ngân - Chuyên viên Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang; Trần Quốc Huy - Chuyên viên Phòng GD Trung học, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang; Lê Thị Như Quỳnh - Chuyên viên Phòng khảo thí, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang Triệu Thị Thơm – Chuyên viên Phòng khảo thí, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang Bùi Thị Lê Vân - Chuyên viên Phòng khảo thí, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang Trương Thị Hiên - nguyên PGD Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang; Lê Thị Việt Thanh - Hiệu phó Trường TPCS Điện Biên, TP Hà Giang; Mai Bích Hà - Hiệu phó Trường THCS Điện Biê, TP Hà Giang; Trần Thị Huyền – Giáo viên Trường THPT chuyê tỉnh Hà Giang; Nguyễn Thị Thanh Bình - Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông dân tộc Nội trú huyện Quản Bạ; Phùng Văn Thiệu - tổ 5 hoặc tổ 6 Thị trấn Yên Bình; Phùng Thị Mỹ, chị gái ông Thiệu; Ông Hùng – cán bộ BHXH tỉnh Hà Giang (nâng điểm cho con đủ điểm tốt nghiệp); Lê Thị Thanh Huyền - Phó phòng GD&ĐT huyện Vị Xuyên; Bà Lập – công tác tại Viện KSND thành phố Hà Giang; Nguyễn Thị Thanh (chị gái ruột bị cáo Hoài); Nguyễn Văn Cương (em con chú ruột bị cáo Hoài); Lê Thị Dung Nguyễn Văn Thọ - Tổ 7 phường Minh Khai, TP Hà Giang (hàng xóm của bị cáo) Nguyễn Thị Sáu - Tổ 7 phường Minh Khai, TP Hà Giang (hàng xóm của bị cáo) Trần Đức Quý Triệu Thị Giang Đinh Thị Thu Hà – Hiệu phó một trường THPT trên địa bàn Đinh Văn.. – Hiệu trưởng THPT Quang Bình Đinh Thế Hải - Hiệu phó Trường THPT Việt Lâm Bà Phượng - Phó Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên Bác sỹ Tiến - công tác tại Công an tỉnh Hà Giang Triệu Văn Nam - công tác tại Công an tỉnh Hà Giang Vũ Thị Kim Chung Nguyễn Thị Thúy Nga - nguyên Giám đốc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Đỗ Lệ Hàn Thi – Hiệu trưởng Trường THPT nội trú tỉnh Hà Giang Phan Danh Hiển – Bí thư phường Quang Trung, TP Hà Giang Nguyễn Văn Thành – Công an TP Hà Giang Đỗ Văn Khoa Ngô Đức Trường Lê Tiến Dũng – nhà đối diện Thế giới sách, TP Hà Giang Trần Thị Hồng Nhung – Giáo viên THPT Bà Viện – Công an tỉnh Hà Giang

Gian lận điểm thi ở Hà Giang: Nỗi đau của cả ngành giáo dục