Gian lận điểm thi THPT 2018: Khởi tố thêm 2 PGĐ Sở Hà Giang

(Kiến Thức) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 2 PGĐ Sở GD&ĐT Hà Giang do liên quan đến gian lận điểm thi THPT 2018.

gian lận điểm thi THPT 2018 tại tỉnh Hà Giang. Ngày 8/4, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng hình thức cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can trong vụ ántại tỉnh Hà Giang.



Đáng chú ý, trong số 3 bị can vừa bị khởi tố có 2 Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang gồm:

Bị can Triệu Thị Chính - Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang, Phó chủ tịch Hội đồng, Trưởng Ban chấm thi của Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Hà Giang (người trực tiếp điều hành Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm). Bà Triệu Thị Chính bị khởi tố với tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, quy định tại điều 358 bộ luật Hình sự.

Bị can Phạm Văn Khuông, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang bị khởi tố về hành vi Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi được quy định tại Điều 366 Bộ Luật hình sự.

Sở GD&ĐT Hà Giang.

Ngoài ra, một bị can khác bị khởi tố là Lê Thị Dung, Phó đội trưởng Phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Giang cùng bị khởi tố về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, được quy định tại điều 366 bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 19/7/2018, xét thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc chấm thi THPT quốc gia ở Hà Giang, Tổng cục An ninh Bộ Công an, đã chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang ra quyết định khởi tố hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015 để điều tra theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Giang cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can là Vũ Trọng Lương và Nguyễn Thanh Hoài, là Phó trưởng phòng và Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục thuộc Sở GD& ĐT tỉnh Hà Giang, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự.

Trong đó, ông Vũ Trọng Lương được xác định là người trực tiếp sửa vào 330 bài thi của 114 thí sinh trong Kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang.

Đối với ông Nguyễn Thanh Hoài, cơ quan chức năng xác định, trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hà Giang, ông Hoài được phân công là Phó trưởng Ban Chấm thi, Trưởng Ban Thư ký Hội đồng thi. Theo Báo cáo số 256 BC/BCSĐ ngày 18/7/2018, của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hà Giang, ngày 7/7/2018, lãnh đạo Hội đồng thi Hà Giang phát hiện ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng Ban Thư ký của Hội đồng thi, có hành vi di chuyển các hòm đựng bài thi trắc nghiệm đã quét xong và một số thiết bị phục vụ công tác chấm thi trắc nghiệm (gồm máy tính và 2 máy quét bài thi) về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD& ĐT tỉnh Hà Giang, khi chưa được sự cho phép của Chủ tịch Hội đồng thi.

Trước đó, ngày 11/7/2018, kết quả điểm thi THPT quốc gia năm 2018 được công bố chính thức. Qua thông tin phản ánh nghi ngờ về điểm thi bất thường tại Hà Giang, ngày 13/7, Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia đã ban hành Quyết định số 2593/QĐ-BGD&ĐT về việc thành lập tổ công tác của Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia.

Kết quả kiểm tra, rà soát, chấm thẩm định cho thấy, có 114 thí sinh với hơn 330 bài thi, có tổng điểm công bố chênh lệch hơn 1 điểm so với điểm chấm thẩm định. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các bị can nêu trên đã trực tiếp can thiệp vào các bài thi để nâng điểm thi tại một số bài thi.

gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin vụ