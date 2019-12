Giám đốc CA Hải Phòng Vũ Thanh Chương được phong Thiếu tướng

(Kiến Thức) - Đại tá Vũ Thanh Chương – Giám đốc Công an TP Hải Phòng vừa được Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký quyết định ban hành, thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm cấp tướng đối với 6 cán bộ sỹ quan Công an nhân dân là lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương nhận quyết định thăng cấp bậc hàm.

Buổi lễ đã công bố Quyết định số 2365/QĐ-CTN ngày 26/12 của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký ban hành, thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với ông Vũ Thanh Chương – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hải Phòng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương sinh năm 1968, quê ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Ông được Bộ trưởng Bộ Công an điều động làm Giám đốc CATP Hải Phòng từ tháng 10/2019.

Trước đó, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương giữ các chức vụ: Phó giám đốc CATP Hải Phòng rồi Giám đốc CA tỉnh Hải Dương.