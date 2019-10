Hai Giám đốc Công an Hải Dương, Hải Phòng “hoán đổi” vị trí

(Kiến Thức) - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương được điều động giữ chức vụ Giám đốc CATP Hải Phòng và Giám đốc CATP Hải Phòng được điều động, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Chiều 3/10, Công an thành phố Hải Phòng và Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động cán bộ đối với Giám đốc CATP Hải Phòng và Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.



Tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quý Vương - thứ trưởng Thường trực Bộ Công an - trao các quyết định điều động của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Vũ Thanh Chương (SN 1968, quê quán huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc CATP Hải Phòng.

Đồng thời, điều động Đại tá Lê Ngọc Châu (SN 1972, quê huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, Giám đốc CATP Hải Phòng) đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương kể từ ngày 1/10/2019.

Đại tá Lê Ngọc Châu giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương ghi nhận quá trình công tác, cống hiến, những đóng góp của Đại tá Vũ Thanh Chương và Đại tá Lê Ngọc Châu; khẳng định đây là vinh dự song cũng là trách nhiệm to lớn của các đồng chí.

Đồng thời, đề nghị các đồng chí ở cương vị công tác mới khẩn trương bắt tay vào công việc, cùng tập thể lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào việc sắp xếp tổ chức bộ máy Công an các cấp theo tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành và Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển chúc mừng Đại tá Vũ Thanh Chương và Đại tá Lê Ngọc Châu, đồng thời bày tỏ tin tưởng với phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng và kinh nghiệm công tác, các đồng chí sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, quy tụ, đoàn kết cùng tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc công an các đơn vị, địa phương xây dựng lực lượng công an thực sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại tá Vũ Thanh Chương giữ chức Giám đốc CATP Hải Phòng.

Đại tá Lê Ngọc Châu và đại tá Vũ Thanh Chương cảm ơn sự tin tưởng, quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Hải Dương, Thành ủy Hải Phòng và hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, phát huy kết quả đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước khi được điều động làm giám đốc Công an tỉnh Hải Dương vào tháng 7/2018, đại tá Vũ Thanh Chương từng giữ cương vị phó giám đốc Công an TP Hải Phòng.