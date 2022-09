Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức chạy án: Truy nguồn gốc 2,67 triệu USD

Ngày 17/9 tới, dự kiến TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, môi giới hối lộ xảy ra tại Hà Nội, TP HCM và một số đơn vị liên quan. Đây là vụ án liên quan đến vụ "chạy án" cho cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân.



Cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức chi 2,67 triệu USD cho những ai?

Cáo trạng của VKSND Tối cao nêu, đầu năm 2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm đối với những sai phạm trong hoạt động đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TP HCM) do ông Nguyễn Minh Quân làm giám đốc.

Lo sợ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, Quân đã liên hệ và đưa tiền cho Bùi Trung Kiên - cựu cán bộ phòng 6, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) nhờ giúp đỡ “chạy án”. Dù không được phân công thụ lý vụ việc tại Bệnh viện Thủ Đức, cũng không có khả năng “chạy án”, Kiên vẫn nhận lời, đồng thời yêu cầu ông Quân đưa chi phí tổng cộng 2,2 triệu USD. Quân đã đưa số tiền trên cho Kiên 5 lần. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Kiên không đưa cho ai nhờ giúp “chạy án” cho Quân mà sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân.

Tháng 5/2021, thấy Cơ quan CSĐT Bộ Công an vẫn tiếp tục kiểm tra, xác minh về sai phạm của mình tại Bệnh viện Thủ Đức, ông Quân yêu cầu Bùi Trung Kiên trả lại tiền. Kiên chỉ trả lại cho Quân 1,15 triệu USD, số tiền còn lại 1,05 triệu USD Kiên chưa trả. Trước khi khởi tố vụ án, gia đình Kiên đã tự nguyện nộp số tiền hơn 23,7 tỷ vào tài khoản tạm giữ để khắc phục hậu quả.

Do Kiên không giúp được nên Quân tiếp tục thông qua trung gian để gặp Trần Văn Long – Giám đốc Công ty Du lịch Việt và Bùi Thị Hồng Giang – Giám đốc Công ty Luật Bùi Gia. Tháng 4/2021, Quân và Giang ký hợp đồng dịch vụ pháp lý “bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp” với mức phí 1,2 tỷ đồng và đã thanh toán đủ số tiền trên. Sau đó, Quân đặt vấn đề nhờ Giang tìm cách giúp mình không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được Giang nhận lời.

Đến cuối tháng 5/2021, Quân đã 2 lần đưa cho Giang số tiền 120.000 USD. Giang nhờ Long giữ 100.000 USD, bản thân giữ 20.000 USD.

Để giúp ông Quân, cuối tháng 6/2021, Giang liên hệ và nhờ Lê Thanh An (cựu cán bộ C03). Quá trình thỏa thuận, An cho biết đã nhờ được người có thể xin cho ông Quân không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và yêu cầu chi phí là 1,5 triệu USD. Ông Quân hai lần đưa tiền cho nhóm Giang và Long, tổng cộng 1,5 triệu USD như lời đề nghị từ phía An. Tiếp đó, Giang và Long đưa toàn bộ số tiền này cho An 2 lần.

Lần thứ nhất, đầu tháng 7/2022, Giang hẹn An đến văn phòng làm việc của Long ở Hà Nội và giao cho An 500.000 USD. Lần thứ hai, Long mang 1 triệu USD từ TPHCM ra Hà Nội giao cho Giang để đưa cho An. Do An có việc đột xuất phải vào TPHCM nên bảo Hà Duy Tuấn đến nhận số tiền trên. Tuấn điều khiển xe ô tô Mercedes E300 đến cổng sau trụ sở Bộ Công an (47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội). Việc giao tiền được thực hiện trong xe ô tô của Tuấn. Khi đưa tiền, Giang gọi điện thoại để An nói chuyện với Tuấn xác nhận đã cầm đủ 1 triệu USD. Các cuộc gọi đều được Giang ghi âm lại.

Nhận tiền xong, Tuấn đến gặp cựu trụ trì Nguyễn Ngọc Triệu để nhờ “chạy án” cho ông Quân. Tuấn khai nhiều lần đưa tiền cho Triệu với tổng số 970.000 USD (không có chứng từ), nhưng Triệu chỉ thừa nhận đã cầm 400.000 USD. Triệu sau đó mang 100.000 USD đến gặp chủ tịch một công ty tại tỉnh Bắc Ninh để nhờ giúp đỡ cho ông Quân, nhưng bị từ chối và trả lại tiền.

Tháng 11/2021, ông Quân bị khởi tố và bắt tạm giam tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bệnh viện Thủ Đức. Cựu giám đốc bệnh viện đã làm đơn tố cáo hành vi của Bùi Trung Kiên, Bùi Thị Hồng Giang, Trần Văn Long. Vì thế, hành vi lừa đảo và môi giới hối lộ mới bị phát hiện.

2,67 triệu USD từ bán nhà đất mà có

Về nguồn gốc số tiền 2,67 triệu USD (gần 60 tỷ đồng) mà Quân sử dụng để “chạy án”, trong bản kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức khai, đây đều là tiền do gia đình bán nhà đất mà có.

Theo cáo trạng, tháng 10/2021, khi vụ án xảy ra tại Bệnh viện Thủ Đức bị khởi tố, nhận thấy Nguyễn Minh Quân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, Bùi Thị Hồng Giang nhiều lần gọi điện, nhắn tin cho Lê Thanh An để đòi lại tiền. Lê Thanh An liên hệ, yêu cầu Hà Duy Tuấn trả lại tiền để An trả lại cho Giang; Tuấn đã yêu cầu Nguyễn Ngọc Triệu trả lại tiền cho mình.

Kết quả, Triệu trả lại Tuấn 4,6 tỷ đồng, Tuấn trả cho An 3,9 tỷ đồng, An trả cho Giang 8 tỷ đồng. Giang sử dụng 650 triệu đồng để trả nợ cá nhân, còn 7,35 tỷ đồng nhờ Long cất giữ để chờ An trả nốt tiền rồi trả lại cho ông Quân. Đến nay, số tiền này đã giao nộp cho công an.

Quá trình điều tra, cơ quan công an khám xét, thu giữ tại nhà Trần Văn Long 90.000 USD và 350 triệu đồng. Long đề nghị được dùng số tiền này khắc phục hậu quả cho bản thân và Giang. Sau khi khởi tố vụ án, gia đình Nguyễn Ngọc Triệu cũng tự nguyện giao nộp 5 tỷ đồng, gia đình Hà Duy Tuấn nộp 800 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Theo cáo trạng, cơ quan tố tụng đề nghị tịch thu toàn bộ số tiền mà ông Quân đã đưa hối lộ để sung công quỹ Nhà nước, bao gồm 1,05 triệu USD (tương đương 23,5 tỷ đồng) do Bùi Trung Kiên giao nộp cho cơ quan điều tra và số tiền hơn 1,6 triệu USD (tương đương 36,4 tỷ đồng) ông Quân đưa cho Bùi Thị Hồng Giang để môi giới hối lộ . Tổng số tiền gần 60 tỷ đồng.

