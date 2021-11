Chân dung cựu Thượng tọa Thích Đồng Huệ nhận tiền chạy án

Trong 6 bị can mới đây bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản có ông Nguyễn Ngọc Triệu (SN 1973, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang, pháp danh Thích Đồng Huệ, nguyên ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã hoàn tục và thôi các chức vụ tôn giáo từ ngày 8/11/2021). Bị can Triệu cùng 5 bị can khác đã có hành vi lợi dụng vị trí công tác để thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Minh Quân, Giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức với số tiền đặc biệt lớn. Các bị can đã nhận tiền của Nguyễn Minh Quân với mục đích “lo lót” cho Nguyễn Minh Quân không bị xử lý hình sự. Trao đổi với báo chí sáng 11/11, Đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, ông Nguyễn Ngọc Triệu (SN 1973) vừa bị khởi tố trước đó có pháp danh là Thích Đồng Huệ. Ngày 8/11, cựu Thượng tọa Thích Đồng Huệ đã có đơn xin hoàn tục. Trong đơn gửi Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tu sĩ Thích Đồng Huệ (thế danh Nguyễn Ngọc Triệu) cho biết vì "mắc bệnh hiểm nghèo, sức khỏe không tốt", xin phép Giáo hội được hoàn tục. Cùng ngày, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN đã ký ban hành quyết định “cho hoàn tục và cho thôi tất cả chức vụ trong GHPGVN” đối với tu sĩ Thích Đồng Huệ, thế danh Nguyễn Ngọc Triệu. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký 8/11/2021. Tu sĩ Thích Đồng Huệ, giáo phẩm Thượng tọa, là Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang, Hội trưởng Hội Phật giáo Việt Nam tại Mozambique, Hội trưởng Hội Phật tử Việt Nam tại Angola, Tu sĩ Thích Đồng Huệ cũng là trụ trì chùa Nôm (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) và chùa Quan Âm (TP.Hà Giang, tỉnh Hà Giang). Đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh: Sau khi hoàn tục, thôi các chức vụ theo quyết định có hiệu lực từ ngày 8/11, ông Triệu đã trở thành công dân bình thường, không còn là tu sĩ Phật giáo. >>> Mời độc giả xem video phim Chạy án phần 1 tập 1,23. Nguồn: VTV

