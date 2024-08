Diễn biến mới liên quan tình trạng pháp lý của Công ty CP Bách Đạt An

Ngày 1/8 vừa qua, ông Trần Nam Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Tổ trưởng Tổ công tác đã chủ trì cuộc họp giải quyết khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án do Công ty CP Bách Đạt An (Công ty) làm chủ đầu tư.



Liên quan đến việc phục hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (GCN ĐKKD), ông Nguyễn Công Mẫn - đại diện Công ty CP Bách Đạt An cho biết đã nộp số tiền nợ thuế khoảng 7,7 tỷ đồng và xin giãn thời gian nộp phần thuế do chậm nộp phát sinh khoảng 3,2 tỷ đồng. Đồng thời đề nghị các ngành quan tâm, xem xét chuyển mục đích sử dụng đất Chợ Điện Dương từ đất thương mại dịch vụ thành đất công cộng để giảm trừ nghĩa vụ tài chính cho công ty.

Chợ Điện Dưng đã bàn giao cho UBND thị xã Điện Bàn khai thác từ ngày 5/12/2017.

Chợ Điện Dương do Công ty CP Bách Đạt An đầu tư xây dựng trên đất của doanh nghiệp. Chợ đã hoàn thiện và bàn giao tài sản cho UBND thị xã Điện Bàn khai thác từ ngày 5/12/2017. Giá trị quyết toán Chợ Điện Dương đã được các Sở ban, ngành xác nhận là 24.709.639.220 đồng. Chợ Điện Dương đã đi vào hoạt động gần 7 nhưng Công ty CP Bách Đạt An vẫn chưa được quyết toán hoàn trả số tiền trên.

Số tiền nói trên lớn hơn số tiền Công ty CP Bách Đạt An còn nợ thuế bị cưỡng chế 15.531.763.653 đồng. Do đó, ngày 26/8/2023, Công ty CP Bách Đạt An đề xuất UBND tỉnh Quảng Nam giải quyết hoàn trả số tiền đầu tư các dự án và chi phí đầu tư Dự án chợ Điện Dương. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh và Cục thuế xem xét khoanh nợ tiền nợ thuế cho doanh nghiệp đảm bảo không thất thoát NSNN với số tiền là 7.729.652.508 đồng.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Việt Xuân – Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh xác nhận, đến nay, Công ty CP Bách Đạt An đã nộp đủ tiền thuế nợ tại thời điểm cưỡng chế (tháng 8/2023), gồm thuế TNDN và tiền chậm nộp 7.729.652.508 đồng và xác định tiền chậm nộp phát sinh từ thời điểm thu hồi giấy phép kinh doanh khoảng 3,2 tỷ đồng.

Một trong 3 dự án đang chờ xem xét gia hạn tiến độ

Đối với nội dung Công ty đề xuất sử dụng kinh phí xây dựng Chợ Điện Dương để bù trừ vào tiền chậm nộp chưa nộp, làm cơ sở khôi phục GCN ĐKKD, đại diện Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết, theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3015/UBND-KTTH ngày 13/5/2022 về phương án hoàn trả chi phí đầu tư xây dựng chợ Điện Dương:

“Trường hợp Công ty không thực hiện việc kinh doanh chợ thì thống nhất chủ trương thực hiện điều chỉnh phương án giá đất đã được UBND tỉnh phê duyệt trước đây theo đề xuất của Sở Tài chính và thống nhất của các ngành, địa phương tại cuộc họp”. Theo đó, kinh phí xây dựng Chợ Điện Dương được nhà nước thanh toán thì Công ty được không tính tiền chậm nộp đối với tiền thuế nợ tương ứng số tiền NSNN chưa thanh toán kể từ thời điểm phải trả và được điều chỉnh giảm tiền chậm nộp tương ứng.

Trường hợp, thực hiện điều chỉnh phương án giá đất đã được phê duyệt để tăng chi phí đầu tư xây dựng Chợ thì dẫn đến giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp của dự án Khu dân cư Chợ Điện Dương; số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất Công ty đã nộp trước đây (dự án điều chỉnh) là số tiền thuế nộp thừa được bù trừ cho tiền thuế đang nợ của Dự án Bách Đạt 1 (được không tính tiền chậm nộp tương ứng số nộp thừa).

Cũng theo Cục Thuế, nếu không giải quyết theo đề xuất bù trừ vào chi phí Chợ Điện Dương thì Công ty CP Bách Đạt An phải nộp đầy đủ tiền chậm nộp vào NSNN mới đủ điều kiện khôi phục Giấy phép kinh doanh.

Quảng Nam lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư

Tại cuộc họp, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Tiến cho biết: Trước đây kết luận Thanh tra đã đề nghị UBND thị xã Điện Bàn có trách nhiệm bàn giao lại Công ty khai thác Chợ Điện Dương, vì đây là đất thương mại dịch vụ, trong giấy phép kinh doanh là của Công ty. Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã kết luận việc này, trong đó, khó nhất là Quy hoạch chi tiết dự án là đất thương mại dịch vụ. Việc điều chỉnh thành đất công cộng theo quan điểm Thanh tra tỉnh là không thể.

Theo ông Đặng Phong - Giám đốc Sở Tài chính, việc đề xuất chuyển Chợ Điện Dương từ đất thương mại dịch vụ thành đất công cộng cần phải giải quyết đúng quy định pháp luật. Mặt khác, vẫn còn vướng các nội dung khấu trừ tiền sử dụng đất liên quan đến chi phí giải phóng mặt bằng của Công ty. Do đó, đề xuất có một cuộc họp giải quyết dứt điểm đối với nội dung này.

Về khoản thuế chậm nộp còn lại khoảng 3,2tỷ đồng, ông Đặng Phong đề nghị Công ty phải hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, để được các cơ quan chức năng phục hồi giấy phép kinh doanh và gia hạn tiến độ đầu tư dự án.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Quang Thử nêu quan điểm là ủng hộ Công ty khắc phục các khó khăn của dự án để tiếp tục triển khai. Ông đề nghị Công ty thực hiện hoàn thành nghĩa vụ ký quỹ theo đúng quy định. Công ty phải nộp đủ số tiền này, vì qua kết luận thanh tra đã chỉ ra phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ký quỹ.

Ông Nguyễn Quang Thử cũng cho biết, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phục hồi GCN ĐKKD khi Cục thuế tỉnh có văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế và đề nghị khôi phục tình trạng hoạt động của doanh nghiệp.

Sau khi hoàn thành phục hồi giấy đăng kí kinh doanh và nghĩa vụ ký quỹ dự án, chứng minh năng lực để tiếp tục thực hiện dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh xem xét gia hạn tiến độ: 03 dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị 7B mở rộng, Hera Complex Riverside, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư cho hay.

Công văn của Cục Thuế Quảng Nam

Mới đây, Cục thuế Quảng Nam đã có công văn số 6532/CTQN-QLN ngày 6/8/2024 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đề nghị khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đối với Công ty CP Bách Đạt An (mã số thuế 4001109624, địa chỉ kinh doanh tại lô A7-21,22, Khu đô thị Sentona Riverside, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Theo Cục thuế Quảng Nam, lý do khôi phục là người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế nợ vào NSNN, gồm thuế TNDN và tiền chậm nộp. Trong đó, ngày 26/7/2024, Công ty đã nộp số tiền nợ thuế 7.729.652.508 đồng và ngày 6/8/2024 nộp bổ sung 3.211.644.297 đồng (từ nguồn Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam nộp thay).