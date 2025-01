Cảnh giác thủ đoạn đánh cắp thông tin thẻ ATM dịp cuối năm

Chi hội Thẻ Ngân hàng (Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam) vừa có văn bản gửi các ngân hàng thành viên đề nghị tăng cường an ninh, an toàn hoạt động ATM để đảm bảo hệ thống ATM hoạt động an toàn, hiệu quả và thông suốt, đặc biệt trong các dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, đảm bảo hiệu quả phục vụ khách hàng..

Chi hội Thẻ Ngân hàng cho biết, thời gian vừa qua, một số ngân hàng hội viên bị đối tượng xấu đập phá máy ATM đế chiếm đoạt tiền hoặc dùng các thủ đoạn mới, phức tạp để lắp đặt thiết bị skimming (thiết bị nhỏ của kẻ gian gắn vào khe đọc thẻ ATM) ăn cắp dữ liệu thẻ giao dịch tại ATM nhằm làm thẻ giả rút tiền...

Một thiết bị đánh cắp thông tin thẻ ngân hàng. (Ảnh nguoihanoi.vn) Chi hội Thẻ Ngân hàng cho biết, các đối tượng thường dùng keo dán, băng dính để che camera không cho ghi lại hình ảnh và tiến hành đập phá thân máy hoặc dùng dụng cụ khò cửa trả tiền, két tiền của máy ATM nhằm phá hoại máy ATM và chiếm đoạt tiền ở trong máy hoặc lắp đặt thiết bị skimming ăn cắp dữ liệu thẻ giao dịch tại ATM để làm thẻ giả rút tiền tại chính địa bàn ăn cắp hoặc lân cận. Trường hợp đã ăn cắp được dữ liệu thẻ trước đó, đối tượng sử dụng hàng loạt thẻ đã được làm giả để rút tiền liên tục tại các ATM trên cùng một cung đường di chuyển.