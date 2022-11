Ngày 30/11, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Quân (SN 2004 ở xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc) về hành vi cố ý gây thương tích…

Đối tượng Lê Văn Quân.

Trước đó, Công an thị xã Nghi Sơn nhận được tin báo tố giác tội phạm về việc: Khoảng 0h30 ngày 14/10, anh M.Đ.C (SN 1985 ở xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn) đang đi xe máy trên đường 513 đến khu vực tổ dân phố Bắc Hải, phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn thì bị một thanh niên lạ mặt dùng đá ném bị thương vùng đầu khiến anh bị tổn hại 39% sức khỏe.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Nghi Sơn tập trung lực lượng điều tra, xác minh, làm rõ Lê Văn Quân chính là thủ phạm đã dùng đá ném vào đầu anh M.Đ.C vào đêm 14/10.

Tại cơ quan Công an, Lê Văn Quân khai nhận, do ghen tuông và nghi ngờ anh M.Đ.C đã “cướp” người yêu của mình nên Quân đã đứng chờ anh C. ngoài đường và dùng đá ném vào đầu anh này.

Hiện vụ ghen tuông, dùng đá ném "tình địch" trọng thương ở Thanh Hoá đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.