Ghen cỡ nào, thanh niên Huế bóp cổ vợ sắp cưới tử vong?

(Kiến Thức) - Ngày 10/2, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Đại Chung (30 tuổi, quê Thừa Thiên – Huế) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là chị Lê Thị T. (30 tuổi, cùng quê).

Khoảng 7h30 ngày 8/2, Chung đưa chị T. tới bệnh viện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp cứu. Tại đây, các y bác sĩ phát hiện chị T. đã tử vong từ trước do ngạt thở và có nhiều nghi vấn. Lúc này, các y bác sĩ đã báo cho công an để điều tra làm rõ cái chết của cô gái này. Khi làm việc với Chung thì người này khai báo rằng do ghen tuông nên đã dùng tay sát hại chị T.

Rạng sáng 8/2, Chung phát hiện chị T. nhắn tin, nói chuyện qua điện thoại với người đàn ông khác trong nhà vệ sinh liền nổi cơn ghen khiến cả hai xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, Chung dùng tay bóp cổ vợ sắp cưới khiến nạn nhân ngất xỉu gục xuống sàn.

Sau đó, Chung bỏ mặc chị T. và đi ngủ tiếp, đến 7h30 sáng cùng ngày, Chung đưa chị Th. đến Bệnh viện Tân Thành cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Được biết, hai người chuẩn bị kết hôn, sống chung với nhau ở phòng trọ tại thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Đối tượng Chung tại cơ quan công an. Thanh niên Huế bóp cổ vợ sắp cưới tử vong có thể sẽ bị xử lý thế nào? Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi bóp cổ vợ sắp cưới của đối tượng Chung dẫn đến hậu quả nạn nhân tử vong là hành vi giết người, đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại điều 123 bộ luật hình sự năm 2015 với tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là vì động cơ đê hèn. Hành vi của đối tượng thể hiện ở ý thức coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác. Chỉ vì ghen tuông, nóng giận mà đối tượng này đã ra tay sát hại vợ sắp cưới của mình. Khi ghen tuông, nghi ngờ cô gái không chung thủy thì có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề, cần phải bình tĩnh để làm rõ sự việc nhưng đối tượng này đã mất bình tĩnh dẫn đến hành vi bóp cổ sát hại cô gái. Chỉ vì một phút nóng giận, ích kỷ, ghen tuông mà đối tượng này đã tước đoạt tính mạng người khác và đẩy mình vào vòng lao lý phải đối mặt với mức hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội. Vì ghen tuông ích kỷ mà thực hiện hành vi phạm tội thì được xác định đây là tình tiết vì động cơ đê hèn. Đây cũng là tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự khiến đối tượng phải đối mặt với mức hình phạt là khung cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình theo quy định tại điểm q, khoản 1, điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015. Luật sư Cường chia sẻ, đây là bài học đắt giá cho những thanh niên có tính ghen tuông, ích kỷ, cục súc, thiếu suy xét trong việc giải quyết vụ việc. Nếu bình tĩnh hơn, biết tôn trọng tính mạng, sức khỏe người khác thì đối tượng này đã không thực hiện hành vi phạm tội và không phải đối mặt với mức hình phạt hết sức nghiêm khắc như vậy. Có lẽ sau khi sự việc xảy ra, đối tượng này đã hết sức ân hận, đau đớn, vật vã nhưng không có cơ hội sửa sai. Cuộc đời còn lại sẽ phải đối mặt với những ân hận, day dứt với mức hình phạt hết sức nghiêm khắc của pháp luật. >>> Xem thêm video: Bắt nghi phạm vụ chặt xác cô gái nhét vào vali