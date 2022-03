Giết người, phân xác ở Ninh Bình: Do người tình không muốn ly hôn chồng

Chiều tối ngày 28/3, Công an tỉnh Ninh Bình đã thông tin về vụ án giết người tình, phân xác.



Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ đối tượng Phạm Văn Dũng (sinh năm 1985, trú tại phố Chu Văn An, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình) về hành vi giết người.

Phạm Văn Dũng tại cơ quan công an.

Thông tin vụ việc, khoảng 17h30, ngày 27/3, ông Phạm Văn Năm (sinh năm 1954, trú tại phố Chu Văn An, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình) đến Công an phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình tố giác với Cơ quan Công an về việc nghi ngờ con trai ông là Phạm Văn Dũng có hành vi giết người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an thành phố Ninh Bình huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra, truy xét.

Quá trình triệu tập điều tra, Phạm Văn Dũng khai nhận, tháng 12/2020, Dũng quen chị Nguyễn Thị Thêm (sinh năm 1992, trú tại tổ 22, phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, đã có chồng và 2 con) qua mạng xã hội.

Sau khi phát sinh tình cảm nam nữ, Dũng và chị Thêm thuê nhà trọ và sinh sống với nhau như vợ chồng. Đến tháng 1/2022, hai người xảy ra mâu thuẫn và thường xuyên cãi nhau do chị Thêm không muốn ly hôn chồng và muốn về thành phố Tam Điệp sinh sống làm ăn.

Đến sáng ngày 23/3/2022, chị Thêm đến nhà chị Phạm Thị Tuyết (sinh năm 1981, tại số nhà 01A, ngõ 38, đường Cống Lọng, phố Chu Văn An, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, chị gái của Phạm Văn Dũng) để tìm, trả một số đồ dùng cá nhân của Dũng khi ở cùng phòng trọ với chị Thêm trước đây.

Tại đây, hai người tiếp tục cãi vã nhưng chị Thêm vẫn ở lại ăn cơm cùng với chị Tuyết và Dũng. Sau khi ăn cơm, chị Tuyết đi làm ca đêm, chị Thêm và Dũng tiếp tục cãi vã, Dũng đã dùng tay bóp cổ sát hại chị Thêm. Sau đó, Phạm Văn Dũng tiếp tục dùng các thủ đoạn để phi tang xác chị Thêm. Tuy nhiên, hành vi của Phạm Văn Dũng đã bị cơ quan Công an điều tra, phát hiện.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

