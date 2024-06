Gần 100 lái xe công nghệ Be hỗn chiến sẽ xử phạt thế nào?

Liên quan vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) đã triệu tập khoảng 100 tài xế để xác minh. Theo cơ quan chức năng, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an Hà Nội phát hiện thông tin: "Hóng kèo giao lưu tối nay tại công viên hồ điều hòa Mai Dịch giữa Be18 và Be37 (tức nhóm lái xe ôm công nghệ Be có quê quán tại Nam Định và Nghệ An)…" trên Facebook.

Các đối tượng bị triệu tập.

Qua xác minh, cảnh sát xác định bài viết này được Bùi Văn Quyết (26 tuổi) đăng với mục đích câu like, câu view, tăng tương tác của các tài khoản trong nhóm "Hội BeBike Hà Nội". Quyết cũng là quản trị của nhóm. Tuy nhiên, lợi dụng điều này, tối 29/5, khoảng 80 người là lái xe của hãng xe ôm công nghệ Be vẫn tổ chức tụ tập, gây mất an ninh trật tự tại vỉa hè khu vực hồ điều hòa Nghĩa trang Mai Dịch (phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội).

Đến khoảng 21h, khi thấy xe của Công an phường Mai Dịch di chuyển đến, gọi loa yêu cầu giải tán, các đối tượng đã điều khiển xe máy đi thành đoàn trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội. Trong đó, một người đi xe máy cầm cờ dẫn đoàn cho khoảng 80-100 tài xế khác đi theo với tốc độ cao, dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, nẹt pô... gây hỗn loạn và ách tắc giao thông. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, đoàn xe giải tán. Căn cứ tài liệu điều tra, thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra lệnh bắt, giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 14 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Trong đó, hầu hết các đối tượng có độ tuổi từ 18 đến 20.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi tập trung đông người, hò hét, đi xe lạng lách đánh võng trên đường là hành vi gây rối trật tự công cộng, người vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Với diễn biến như vậy thì cơ quan điều tra sẽ xem xét làm rõ hậu quả của hành vi gây rối đã đến mức được xác định là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội hay chưa? Nếu kết quả xác minh cho thấy hành vi đến mức ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự thì sẽ khởi tố vụ án hình sự.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

"Cơ quan chức năng sẽ làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng, làm rõ danh tính của các đối tượng thực hiện hành vi gây rối và đánh giá hậu quả gây ra để xem xét xử lý bằng chế tài hành chính hoặc chế tài hình sự. Ngoài ra, Cơ quan chức năng cũng làm rõ đối với những người đăng tải những thông tin mang tính chất kích động, sai sự thật nên không gian mạng có liên quan đến sự việc trên để xử lý theo quy định của pháp luật theo quy định của luật an ninh mạng và nghị định số 15.

Có thể thấy rằng với những bạn trẻ thì đôi khi suy nghĩ và hành động còn bông bột, thêm vào đó nếu theo đám đông thì dễ bị kích động và có thể gây ra hành vi gây rối trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự, đe dọa đến tính mạng sức khỏe của người khác. Bởi vậy ngoài việc xử lý đối với các đối tượng vi phạm thì cơ quan chức năng cũng cần tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để mọi người nhận thức được giới hạn hành vi của mình. có ý thức chấp hành pháp luật. Cơ quan chức năng cũng cần phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp quản lý người lao động để xem xét xử lý và tuyên truyền pháp luật, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra", luật sư Cường phân tích.

Điều 318. Tội gây rối trật tự công cộng 1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: a) Có tổ chức; b) Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; c) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng; d) Xúi giục người khác gây rối; đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng; e) Tái phạm nguy hiểm.