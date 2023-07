Bắt giam 9 đối tượng trong vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Tuyên Quang

Ngày 31/7, thông tin từ Công an TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đánh nhau có tính chất nguy hiểm. Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt 9 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Quốc Việt (SN 2005, trú tại tổ dân phố Đồi Cao, thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc); Phạm Minh Tuấn (SN 1991, trú tại thôn Hòa Mục, xã Thái Long, TP Tuyên Quang); Trần Long Nhật (SN 2000, trú tại thôn 14, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang); Trần Văn Cảnh (SN 2003, trú tại thôn Đèo Quân, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang);

Nguyễn Hoàng Quân (SN 1999, trú tại tổ dân phố 11, phường Tân Hà, TP Tuyên Quang); Nguyễn Việt Long (SN 2002, trú tại tổ dân phố 1, phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang); Lưu Đức Toàn (SN 1989, trú tại tổ dân phố Thịnh Tiến, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang); Lê Đức Toàn (SN 2004, trú tại tổ dân phố 9, phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang); Phạm Duy Linh (SN 1984, ĐKTT: thôn 1, xã Kim Phú, TP Tuyên Quang, tạm trú Tổ dân phố 14, phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang).

Trước đó, ngày 23/7, Công an TP Tuyên Quang nhận được tin báo của người dân, tại khu vực bờ hồ Tân Quang, thuộc tổ dân phố 13, phường Tân Quang, TP Tuyên Quang, có 2 nhóm thanh niên dùng chai bia, cốc thủy tinh, gạch, cục bê tông, dao phóng lợn, dao quắm, ống tuýp sắt đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

Nhận được tin báo, Công an TP Tuyên Quang đã tới kiểm tra, xác minh, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.