Gái đẹp làm lộ đường dây giả công an: Vạch trần thủ đoạn lừa đảo

Ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, Mai Thị Lan (44 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội) nằm trong một đường dây chuyên giả danh công an để lừa đảo, Công an quận Bắc Từ Liêm đang mở rộng điều tra vụ án.

Trước đó, rất nhiều vụ án các đối tượng giả danh công an để lừa đảo đã bị cơ quan chức năng các địa phương triệt phá. Vậy thủ đoạn của chúng thế nào? cách nhận diện ra sao để phát hiện, tránh bị lừa đảo tiền bạc, tình cảm?

Chuyên gia tội phạm học chỉ cách vạch mặt công an "dởm"

Cũng chính vì yếu tố tâm lý này mà nhiều đối tượng đã giả danh công an để thực hiện hành vi phạm tội, nhất là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia Tội phạm học, trung tá Đào Trung Hiếu (Bộ Công an) nhận định, công an là lực lượng bảo vệ pháp luật, trong mắt người dân, cán bộ chiến sĩ công an là những người mang sức mạnh của quyền lực Nhà nước, đại diện cho lẽ phải, công lý, trật tự pháp luật... do vậy họ có sẵn niềm tin, thiện cảm dành cho lực lượng này.

Đối tượng Mai Thị Lan.