Đường điện 35kv sát nhiều nhà dân: Đừng “mất bò mới lo làm chuồng“?

Tại cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện Tứ Kỳ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 ngày 11/1/2021, thay mặt các hộ dân, bà Nguyễn Thị Phương, thôn Mỹ Đức đã phản ánh thực trạng trên và đề nghị Điện lực Tứ Kỳ, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương nâng cấp đường dây điện trên. Đồng thời, di chuyển các cột điện gãy trên địa bàn thôn Mỹ Đức.

Nhận được phản ánh của người dân, PV đã ghi nhận thực tế tại đường dây điện 35Kv qua nhà các hộ dân thôn Mỹ Đức và phản ánh của các hộ dân hoàn toàn có cơ sở. Ngay đầu trạm biến áp ven Quốc lộ 37, một hộ dân nằm dưới mặt đường đang tổ chức thi công xây dựng. Tuy nhiên, công trình trên đã phải phá bỏ một phần do nằm ngay dưới điểm đầu đường dây 35Kv chạy qua thôn Mỹ Đức không đảm bảo khoảng cách an toàn.

Đường dây 35Kv chạy qua 17 hộ dân, do đã xuống cấp nên các dây điện sát nhà các hộ dân này, khiến trong suốt thời gian dài, người dân sống trong sợ hãi khi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao, nhất là khi trời mưa gió, sấm sét, nguy cơ phóng điện từ đường dây này rất lớn do không đảm bảo khoảng cách an toàn điện. Không chỉ lo lắng về sức khỏe, tính mạng có thể bị ảnh hưởng, nhiều hộ dân còn phải sống khổ sở khi có đất mà không thể xây dựng, sửa chữa nâng cấp nhà cửa.

Ông Trịnh Văn Lạng (SN 1947) đại diện cho các hộ dân cho biết, người dân địa phương phải sống khốn khổ và lo lắng hàng chục năm qua dưới đường dây điện này khi vừa lo chập điện, vừa không thể xây dựng, sửa chữa nhà cửa.

"Khi mưa dầm gió bấc, điện cứ xèo xèo, thời điểm mưa bão, thường xuyên xảy ra chập điện. Mỗi lần chập điện chúng tôi sợ lắm. Đất của gia đình chúng tôi từ năm 1968 đến nay trong khi đó năm 1971 đường điện mới đi qua đây. Giờ chúng tôi có đất mà không thể xây nhà do xây lên sẽ nguy hiểm bởi sát đường điện này. Chúng tôi đề nghị ngành điện lực nâng cấp hoặc di chuyển đường dây này để đảm bảo cuộc sống an toàn cho 17 hộ dân nơi đây" – ông Lạng nói.

Ông Vũ Chí Mạnh, Bí thư – Chủ tịch UBND xã Quảng Nghiệp cho biết, đã nhận được phản ánh của người dân về vụ việc trên.

"Tại cuộc tiếp xúc cử tri đại biểu hội đồng nhân dân xã với thôn, người dân đã phản ánh về tình trạng này. Liên quan việc này, UBND huyện đã giao cho xã kiểm tra, báo cáo để có phương hướng xử lý. Hiện xã đã báo cáo trực tiếp huyện thông qua hội nghị giao ban" – ông Vũ Chí Mạnh cho biết.

Theo Chủ tịch UBND xã Quảng Nghiệp, đường dây điện 35Kv từ Quán Ngãi chạy về huyện Tứ Kỳ có từ trước nhưng nay đã xuống cấp, ảnh hưởng đến cuộc sống 17 hộ dân.

Trước đó, tại cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện Tứ Kỳ khóa XIX ngày 11/1 vừa qua, sau khi nghe cử tri phản ánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ Dương Hà Hải đã yêu cầu UBND xã Quảng Nghiệp kiểm tra đường dây điện 35kv chạy qua các hộ dân do các hộ xây dựng nhà trước hay điện lực kéo dây điện trước?. Liên quan cột điện cũ, gãy đổ, ông Hải giao UBND xã Quảng Nghiệp tổng hợp các vị trí và bao nhiêu cột điện để giải quyết trước Tết Nguyên đán.

Bà Vũ Thị Hà, Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ khi trao đổi với PV cho biết, đã chỉ đạo các cơ quan chức năng cho kiểm tra để giải quyết tình trạng trên.

Trước đó, vào tháng 6/2020, tại Hải Dương xảy ra sự việc 3 người bị điện giật do treo băng rôn trước cổng Huyện ủy Gia Lộc không đảm bảo khoảng cách an toàn với đường điện 35Kv chạy qua đây. Vụ việc khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương này đã dấy lên nhiều lo lắng cho những hộ dân sống sát dưới những đường điện 35Kv. Do đó, đề nghị UBND huyện Tứ Kỳ, điện lực Tứ Kỳ, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương sớm kiểm tra, xử lý những kiến nghị của người dân ở thôn Mỹ Đức (xã Quảng Nghiệp), đừng để "mất bò mới lo làm chuồng".

