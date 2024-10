Dùng thẻ nhà báo giả cưỡng đoạt tài sản của nhiều doanh nghiệp

Ngày 28/10/, thông tin từ Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 02 đối tượng Hoàng Công Trình (SN 1986), trú tại xã Ea Tóh và Đặng Hữu Biểu (SN 1973), trú tại xã Phú Lộc, cùng huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

02 đối tượng Hoàng Công Trình và Đặng Hữu Biểu tại cơ quan Công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Đô Lương xác định, từ ngày 22/10 đến ngày 25/10/2024, Hoàng Công Trình và Đặng Hữu Biểu tự giới thiệu là nhà báo của tạp chí ở Hà Nội, thường xuyên di chuyển bằng xe ôtô tải màu xanh, BKS 47C-068.71 đến các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn các huyện Đô Lương, Tân Kỳ, Anh Sơn, Thanh Chương.

Thẻ nhà báo giả 02 đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản

Quá trình làm việc, các đối tượng không xuất trình thẻ nhà báo mà chủ động quay tư liệu về hoạt động của công ty, doanh nghiệp. Sau đó, biên soạn tin, bài có nội dung phản ánh sai phạm để gửi lại phía công ty, doanh nghiệp với mục đích đe dọa, yêu cầu đưa tiền để được bỏ qua.

Xét thấy hành vi của các đối tượng có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản, ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Đô Lương đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh để tập trung xác minh, đấu tranh, bắt giữ, xử lý các đối tượng.

Qua đó, xác định Hoàng Công Trình là phóng viên thử việc của một tạp chí, còn Đặng Hữu Biểu không phải là phóng viên báo chí.

Tang vật vụ án.

Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 5/2024, các đối tượng đã làm giả thẻ nhà báo để đi quay phim, chụp ảnh tại các doanh nghiệp nhằm đe dọa, tống tiền.

Đến ngày 09/10, Hoàng Công Trình được nhận thử việc 03 tháng nên đã lợi dụng xin giấy giới thiệu của Tạp chí này để cùng với Biểu đi quay phim, chụp ảnh, dựng “phóng sự” nhằm chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp.

Từ tháng 09/2024 đến nay, các đối tượng đã cưỡng đoạt của 05 doanh nghiệp tại Đô Lương, Tân Kỳ, Anh Sơn số tiền 57,2 triệu đồng và 01 điện thoại di động trị giá 21 triệu đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của nhiều doanh nghiệp khác tại các tỉnh miền Trung với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra mở rộng.

