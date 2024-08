Thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản của “Tuấn báo” ở Ninh Bình ra sao?

Ngày 26/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các bị can Bùi Anh Tuấn (SN 1983), Phạm Thị Hoài (SN 1989), đều trú tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, và Nguyễn Thị Phương (SN 1996), trú tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình về hành vi “ Cưỡng đoạt tài sản”. Từng có 1 tiền án về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và mới ra tù vào tháng 6/2023. Tuy nhiên, Bùi Anh Tuấn (biệt danh Tuấn báo) vẫn lập nhóm gồm nhiều đối tượng chuyên sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình đề cài bẫy sau đấy khống chế, đe dọa để tống tiền của nhiều người. Bằng thủ đoạn trên, vào ngày 15/8/2024, nhóm đối tượng do Bùi Anh Tuấn cầm đầu đã cưỡng đoạt của anh N.V.B, sinh năm 1983 và anh P.V.M, sinh năm 1987 (cùng trú tại thành phố Ninh Bình) số tiền 300 triệu đồng. Sau khi bị nhóm của Tuấn cưỡng đoạt số tiền trên, anh N.V.B, sinh năm 1983 và anh P.V.M đã làm đơn trình báo sự việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình xác định đây là ổ nhóm đối tượng hoạt động phạm tội chuyên nghiệp với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt. Công an thành phố Ninh Bình đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế và một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Bình và Công an huyện Yên Khánh tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, điều tra làm rõ. Quá trình điều tra bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình xác định, Bùi Anh Tuấn (Tuấn báo) là đối tượng cầm đầu đã chỉ đạo Phạm Thị Hoài, Nguyễn Thị Phương và một số đối tượng khác sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình siêu nhỏ mua trên các website bán hàng trực tuyến. Sau đó chủ động liên hệ công việc với các cá nhân, doanh nghiệp, cán bộ làm việc trong các trụ sở cơ quan Nhà nước để bố trí cài bẫy thu thập hình ảnh, sau đó quay lại khống chế, đe dọa buộc các bị hại phải đưa tiền, nếu không sẽ làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng. Tại Cơ quan Công an, cả 3 đối tượng khai nhận hành vi cưỡng đoạt tài sản số tiền 300 triệu đồng của anh N.V.B và anh P.V.M vào ngày 15/8/2024 tại địa bàn thành phố Ninh Bình. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Trước đó, vào tháng 12/2020, Bùi Anh Tuấn cũng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình bắt giữ khi đang có hành vi nhận số tiền 30 triệu đồng của một bệnh viện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tại nhà hàng “Paradise” (thuộc phường Đông Thành, TP Ninh Bình). >>> Xem thêm video: Dùng hung khí đe dọa cưỡng đoạt tiền du khách, 3 đối tượng ở Quảng Ngãi bị bắt . Nguồn: ĐTHĐT.

Ngày 26/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các bị can Bùi Anh Tuấn (SN 1983), Phạm Thị Hoài (SN 1989), đều trú tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, và Nguyễn Thị Phương (SN 1996), trú tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình về hành vi “ Cưỡng đoạt tài sản”. Từng có 1 tiền án về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và mới ra tù vào tháng 6/2023. Tuy nhiên, Bùi Anh Tuấn (biệt danh Tuấn báo) vẫn lập nhóm gồm nhiều đối tượng chuyên sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình đề cài bẫy sau đấy khống chế, đe dọa để tống tiền của nhiều người. Bằng thủ đoạn trên, vào ngày 15/8/2024, nhóm đối tượng do Bùi Anh Tuấn cầm đầu đã cưỡng đoạt của anh N.V.B, sinh năm 1983 và anh P.V.M, sinh năm 1987 (cùng trú tại thành phố Ninh Bình) số tiền 300 triệu đồng. Sau khi bị nhóm của Tuấn cưỡng đoạt số tiền trên, anh N.V.B, sinh năm 1983 và anh P.V.M đã làm đơn trình báo sự việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình xác định đây là ổ nhóm đối tượng hoạt động phạm tội chuyên nghiệp với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt. Công an thành phố Ninh Bình đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế và một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Bình và Công an huyện Yên Khánh tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, điều tra làm rõ. Quá trình điều tra bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình xác định, Bùi Anh Tuấn (Tuấn báo) là đối tượng cầm đầu đã chỉ đạo Phạm Thị Hoài, Nguyễn Thị Phương và một số đối tượng khác sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình siêu nhỏ mua trên các website bán hàng trực tuyến. Sau đó chủ động liên hệ công việc với các cá nhân, doanh nghiệp, cán bộ làm việc trong các trụ sở cơ quan Nhà nước để bố trí cài bẫy thu thập hình ảnh, sau đó quay lại khống chế, đe dọa buộc các bị hại phải đưa tiền, nếu không sẽ làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng. Tại Cơ quan Công an, cả 3 đối tượng khai nhận hành vi cưỡng đoạt tài sản số tiền 300 triệu đồng của anh N.V.B và anh P.V.M vào ngày 15/8/2024 tại địa bàn thành phố Ninh Bình. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Trước đó, vào tháng 12/2020, Bùi Anh Tuấn cũng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình bắt giữ khi đang có hành vi nhận số tiền 30 triệu đồng của một bệnh viện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tại nhà hàng “Paradise” (thuộc phường Đông Thành, TP Ninh Bình). >>> Xem thêm video: Dùng hung khí đe dọa cưỡng đoạt tiền du khách, 3 đối tượng ở Quảng Ngãi bị bắt . Nguồn: ĐTHĐT.