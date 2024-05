Kẻ cưỡng đoạt 500 triệu của nguyên Chủ tịch xã nhận mức án nào?

Ngày 27/5, Công an huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt giữ Phạm Văn Tiệp (SN 1959, trú tại xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Năm 2024, Tiệp làm đơn tố cáo ông C. (61 tuổi, nguyên là Bí thư, Chủ tịch một xã trên địa bàn huyện Mỹ Đức) có nhiều sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai. Sau đó, ông C. trao đổi với Tiệp và đề nghị rút đơn tố cáo. Tuy nhiên, Tiệp đưa ra điều kiện ông C. phải đưa số tiền 500 triệu đồng, nếu không sẽ gửi đơn lên cấp cao hơn. Ngày 26/5, ông C. đưa 500 triệu đồng cho Tiệp và bị công an bắt quả tang.

Công an bắt quả tang Tiệp nhận 500 triệu đồng từ ông C.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, vì nhận tiền mà rút đơn tố cáo cán bộ xã thì đó là hành vi vi phạm pháp luật, pháp luật không cho phép người tố cáo nhận tiền để bỏ qua sai phạm hoặc lợi dụng việc tố cáo để chiếm đoạt tài sản. Đây là vụ án phức tạp có liên quan đến an ninh chính trị địa phương, liên quan đến hoạt động công vụ cũng như việc thực hiện quyền tố cáo của công dân theo quy định pháp luật nên cơ quan điều tra sẽ thận trọng xem xét đánh giá để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Luật sư Cường cho biết thêm, trong vụ việc này hành vi là phát hiện quả tang việc giao nhận tiền, cơ quan điều tra đã có căn cứ xác định số tiền và việc giao nhận tiền, tuy nhiên sẽ làm rõ hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần của nạn nhân được thể hiện qua hành vi nào, chứng cứ nào chứng minh sự việc này. Trường hợp kết quả xác minh có căn cứ cho thấy người tố cáo đã có hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần của người bị tố cáo để buộc người này phải đưa tiền thì đây là hành vi vi phạm pháp luật.

"Pháp luật nghiêm cấm hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần của người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, bởi vậy nếu kết quả điều tra có chứng cứ, có căn cứ cho thấy việc giao nhận tiền xuất phát từ hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần của người bị tố cáo khiến người này sợ hải phải đưa tiền thì hành vi cấu thành tội phạm của tội cưỡng đoạt tài sản được quy định tại điều 170 bộ luật hình sự. Với số tiền cưỡng đoạt được xác định từ 500.000.000 đồng trở lên thì người thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội danh này là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

Theo quy định của pháp luật thì tố cáo là quyền của công dân, khi công dân phát hiện ra hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức nhà nước hoặc của người của các cơ quan tổ chức thì có quyền thực hiện việc tố cáo theo quy định của pháp luật về tố cáo. Người tố cáo gửi đơn tố cáo đến người có thẩm quyền giải quyết, cung cấp các thông tin tài liệu chứng cứ kèm theo và chịu trách nhiệm về nội dung tố cáo, nếu tố cáo sai sự thật hoặc không đúng trình tự thủ tục xâm phạm đến lợi ích của người bị tố cáo thì người tố cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", luật sư Cường phân tích.

Theo luật sư Cường, người bị tố cáo cũng có trách nhiệm phải giải trình về nội dung tố cáo, phối hợp với cơ quan chức năng trong việc giải quyết tố cáo, chấp hành quyết định giải quyết tố cáo …Pháp luật cũng nghiêm cấm hành vi đe dọa trù dập, trả thù người tố cáo. Bởi vậy trong vụ việc này cơ quan điều tra cũng thận trọng trong việc xác định về hành vi cưỡng đoạt tài sản, đây là hành vi vi phạm pháp luật của người tố cáo hay có động cơ từ người bị tố cáo mong muốn đưa tiền để được bỏ qua sai phạm?

Để xử lý hình sự về tội cưỡng đoạt tài sản thì phải chứng minh hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần và yếu tố lỗi của bị can. Nếu chưa có thỏa thuận về số tiền, không có hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần của người bị tố cáo, việc đưa tiền là do người bị tố cáo chủ động, không có sự đe dọa, không có sự thỏa thuận thì hành vi sẽ không cấu thành tội phạm về tội cưỡng đoạt tài sản. Vấn đề này cơ quan điều tra sẽ làm rõ và chứng minh bằng các chứng cứ theo trình tự thủ tục luật định để kết luận sự việc.

"Trong trường hợp có đủ căn cứ xác định đã có hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần của người bị tố cáo nhằm chiếm đoạt tài sản thì người thực hiện hành vi này sẽ bị xử lý về tội cưỡng đoạt tài sản với hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù. Theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự thì vụ án này thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan điều tra công an TP Hà Nội, bởi vậy công an huyện sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ đến công an TP Hà Nội để xem xét thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Quá trình giải quyết vụ án này, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ nội dung tố cáo của bị can, nếu nội dung tố cáo là đúng sự thật, người bị tố cáo có hành vi vi phạm pháp luật đến mức có thể xử lý hình sự thì cũng sẽ xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Đây là vụ việc phức tạp có liên quan đến luật tố cáo, liên quan đến hoạt động quản lý hành chính ở địa phương và hành vi giao nhận số tiền 500.000.000 đồng nên cơ quan điều tra sẽ thận trọng xem xét đánh giá sự việc một cách khách quan, công bằng, đúng pháp luật trên tinh thần bên nào sai đến đâu thì phải chịu trách nhiệm đến đó", Luật sư Cường nói.

Hiện vụ cưỡng đoạt 500 triệu của nguyên Chủ tịch xã đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.