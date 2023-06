Dung “Thà” lĩnh án 7 năm 4 tháng tù vì 2 tội về ma túy

Ngày 28/6, TAND quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Dung (tức Dung “Thà”, SN 1966, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) 7 năm 4 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Dung "Thà" tại tòa.

Cùng hai tội danh trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Giao Linh (SN 1993, trú tại, quận Đống Đa) 7 năm 2 tháng tù; Tạ Văn Tuấn Anh (SN 1988, quê tỉnh Thái Bình) 7 năm tù; Trần Quang Linh (SN 1999, quê tỉnh Thái Bình); Phạm Thị Kim Ngân (SN 1984, trú tại quận Thủ Đức, TP.HCM) 28 tháng tù.

Theo HĐXX, bị cáo Dung là người cung cấp ma tuý cho mọi người sử dụng. Bị cáo Nguyễn Giao Linh là người chủ buổi sinh nhật, chủ động gọi điện cho Dung nhờ đặt bàn, biết được bà này sẽ mang ma tuý đến để mọi người sử dụng nhưng không phản đối, đồng thời còn nhận chất cấm này.

Bị cáo Dung là người trưởng thành, đã tốt nghiệp đại học, hiểu biết pháp luật, đã có tiền án. Tuy nhiên, bị cáo vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Tại phiên tòa, Dung, Linh và các bị cáo được ghi nhận ăn năn hối cải. Một số bị cáo lần đầu thực hiện hành vi phạm tội nên áp dụng một số tình tiết giảm nhẹ một phần hình phạt…

Cáo trạng xác định, quán bar Genz Never Sleep (địa chỉ tại 80 Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm) do Đỗ Duy Anh (27 tuổi, trú tại Hà Nội) là người đại diện pháp luật, bị cáo Nguyễn Ngọc Dung có 35% cổ phần. Ngày 23/11/2022, Nguyễn Giao Linh nhắn tin cho Nguyễn Ngọc Dung, nhờ đặt bàn tại quán để tổ chức sinh nhật. Dung nhận lời, hứa sẽ tặng 2 "chỉ" ma túy ketamine để mọi người đến dự tiệc cùng sử dụng.

Tối cùng ngày, Dung cất 2 "chỉ" ma túy vào phía sau ốp điện thoại, đồng thời gói ma túy "nước vui" vào trong người, di chuyển tới quán bar. Tới quán, Dung ngồi vào bàn rồi lấy một phần ma túy ketamine sau ốp điện thoại và gói ma túy "nước vui" cùng với Giao Linh, Tuấn Anh và Quang Linh tổ chức cho mọi người sử dụng. Số ma túy ketamine còn lại, Dung tiếp tục cất giấu phía sau ốp điện thoại để cả nhóm dùng hết trong buổi sinh nhật.

Khai về nguồn gốc ma túy, Dung cho biết được người bạn xã hội (không nhớ tên tuổi địa chỉ) tặng từ lâu (không nhớ rõ thời gian cụ thể). Cáo trạng cũng thể hiện, Giao Linh đưa ma túy "nước vui" cho Nguyễn Thanh Minh (30 tuổi, trú tại Phú Thọ) pha và mời một số người khác tham gia bữa tiệc. Đến nay, Minh bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã.

Rạng sáng 24/11/2022, công an ập vào kiểm tra, phát hiện nhóm bị cáo tổ chức cho nhiều người cùng sử dụng trái phép chất cấm, thu giữ nhiều ma túy. Kết quả xét nghiệm cho thấy các bị cáo đều dương tính với chất ma túy.

Khám xét khẩn cấp nhà riêng của Nguyễn Ngọc Dung, công an phát hiện Phạm Thị Kim Ngân (đang ở tại nhà Dung) có hành vi tàng trữ trái phép 1,983g ketamine và 0,511g MDMA. Số ma túy này Dung không biết, không liên quan. Quán bar Genz Never Sleep do Dung góp vốn và Đỗ Duy Anh đại diện pháp luật. Việc quản lý hoạt động của quán, Duy Anh ủy quyền cho một người tên Thành.

Tối 23/11/2022, Duy Anh đến quán thì thấy sinh nhật của bị cáo Nguyễn Giao Linh nên tham dự khoảng 30 phút rồi về. Duy Anh không biết, không tham gia việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đối với người tên Thành, hiện chưa làm rõ được nhân thân nên cơ quan điều tra đã tách tài liệu liên quan để điều tra, xác minh, xử lý sau.